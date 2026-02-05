Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк

Поэтапное возобновление конкурсов является одним из пунктов Ukraine Facility Plan, выполнение которого позволит Украине получить финансирование от Европейского Союза в размере 50 млрд евро. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Возобновление конкурсов – требование Ukraine Facility Plan

По словам Шуляк, профильный комитет сейчас работает над законопроектом №13478-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов и усовершенствования порядка поступления, прохождения, прекращения государственной службы" для того, чтобы парламент смог его рассмотреть уже во время 15-й сессии.

Этот законопроект важен, так как направлен на поэтапное возобновление конкурсов в соответствии с Планом Украины (Ukraine Facility Plan), который разработан Украиной для получения финансирования в размере до 50 миллиардов евро от Европейского Союза. Документ устанавливает четкие сроки для возобновления конкурсов на должности государственной службы категорий "А/Б/В" и предельные сроки пребывания на таких должностях, на которые назначения были осуществлены без конкурса во время военного положения. Это возвращает систему к прозрачному отбору на основе профессионализма - подчеркнула Елена Шуляк.

Кроме этого, по словам нардепа, законопроект вводит механизм, который позволяет субъекту назначения в определенное окно времени оставлять на должности людей, назначенных без конкурса.

"Конечно, такое решение может быть принято, исключительно если лицо успешно и профессионально выполняет свои задачи и функции, а также, при условии прохождения им спецпроверки (если должность предусматривает ее проведение). То есть государство одновременно как восстанавливает конкурсность, так и не теряет работоспособность органов из-за массовой "перезамены" кадров", - добавила Елена Шуляк.

А еще эти изменения подтягивают процедуры к принципам ОЭСР/SIGMA и рекомендациям Европейской комиссии относительно политической нейтральности Комиссии высшего корпуса. То есть, вводит кадровый и кандидатский резервы, внутренние конкурсы, адаптацию, карьерное продвижение.

"Все это – системные механизмы, которые позволят уменьшить хаотичные назначения и повысят управляемость госслужбы", - сообщила нардеп.

Документ также учитывает ситуацию с безопасностью в стране, то есть конкурсы будут проводиться на территориях, где нет боевых действий. Бесконкурсные назначения станут срочными и сразу после завершения боевых действий будут проводиться соответствующие конкурсы на должности.

Открытые конкурсы как предохранитель коррупции

Нардеп убеждена, что возобновление открытых конкурсов на должности в госслужбе станет предохранителем коррупции. "Ведь при таком условии становится меньше пространства для ручных назначений, устройства "своих людей", политического влияния на отбор на топ-должности и т.д.", - подчеркнула Елена Шуляк.

А еще, по ее словам, документ обеспечивает повышение профессионализма комиссий через обязательное обучение, более стандартизированные оценки, анкеты добропорядочности для кандидатов, резервы и внутренние конкурсы.

"Этот законопроект является индикатором Ukraine Facility, а также, как говорила ранее, в законопроект внесена рекомендация ЕК относительно запрета включения в состав Комиссии лиц, занимающих политические должности. Поэтому международные партнеры поддерживают принятие этого законопроекта как можно скорее", - резюмировала Елена Шуляк.

Госавиаслужба как антипод запланированных изменений

Как ранее сообщал УНН, несмотря на отмену обязательных конкурсов на государственные должности из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, законодательство не запрещает их проведение. По каждому из назначений решение принимается индивидуально.

Например, планируется назначение главы Госавиаслужбы – регулятора в авиасфере. На эту должность вице-премьер Алексей Кулеба предлагает правительству назначить Игоря Зелинского. Это назначение хотят протянуть в ручном режиме без конкурса.

Предыдущий руководитель Госавиаслужбы Александр Бильчук был уволен осенью 2025 года из-за решения о передаче сопровождения ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) компании AAL Group Ltd. Чиновник проигнорировал наличие в Украине сертифицированных предприятий, способных выполнять эти функции с 2014 года, после начала войны россии против Украины. Его выбор пал на оффшорную структуру, связанную с российским оборонно-промышленным комплексом. Конечным бенефициаром AAL Group Ltd является компания "Вертолеты россии", входящая в российский госконцерн "ростех".

Игорь Зелинский длительное время, вплоть до февраля 2025 года, работал заместителем главы Госавиаслужбы, то есть был "правой рукой" Бильчука.

Как рассказывал УНН ранее, представители украинского авиарынка характеризуют период работы Зелинского на должности заместителя главы Госавиаслужбы (2020-2025 годы) как время системного и целенаправленного уничтожения транспортной авиации. Если в 2016 году в государственном реестре было более 20 самолетов Ил-76, то на начало 2025 года их осталось всего два, да и те не имеют летной годности.

Эксперты указывают, что именно по решениям предыдущего руководства Госавиаслужбы (главы регулятора Александра Бильчука и его заместителя Игоря Зелинского) эти борта были исключены из украинского реестра и фактически перешли под контроль россии. В этот период также были приняты регуляторные решения, направленные на создание искусственных препятствий для эксплуатации Ил-76 в Украине, что очевидно является подрывом обороноспособности государства.

Кроме того, еще с 1990-х годов можно было эксплуатировать самолеты Ил-76МД без дополнительной бумажной волокиты с их переоформлением между различными ведомствами, в том числе Министерством обороны. В июне 2023 года, когда Зелинский исполнял обязанности главы Госавиаслужбы, после обращений представителей авиарынка и Минобороны, он официально подтвердил отсутствие препятствий для использования транспортных самолетов в интересах Украины.

Однако уже через полгода, в декабре, он передумал, заявив, что Ил-76МД не имеют гражданских сертификатов типа и не могут быть зарегистрированы. Как следствие, использование самолетов для нужд военных, гуманитарных и эвакуационных миссий было заблокировано. Кроме того, это решение привело к простою бортов и дополнительным расходам из бюджета на их содержание, что является материальным ущербом государству.

Стоит отметить, что после незаконной аннексии Крыма и вторжения россии на Донбасс Украина ввела санкции против российского разработчика самолетов Ил-76 ПАО "Ил". То есть любое сотрудничество с этим российским предприятием запрещено.

Несмотря на это, Зелинский выдал десятки сертификатов пересмотра летной годности самолетов на основании решения подсанкционного ПАО "Ил" от июня 2022 года. Фактически таким образом он легализовал использование документов предприятия страны-агрессора, что, по оценкам экспертов, могло принести российской стороне десятки миллионов долларов дохода.

К тому же Зелинский проигнорировал тот факт, что в Украине есть сертифицированная организация, способная осуществлять соответствующее сопровождение самолетов Ил-76 ПАО "Ил" без привлечения российских подсанкционных компаний, входящих в оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Как пояснили УНН представители авиарынка, своим решением Зелинский поставил эксплуатантов самолетов Ил-75 перед выбором: либо сотрудничать с российским подсанкционным разработчиком, либо отказываться от использования самолетов.

Но сейчас вице-премьер Кулеба пытается не просто вернуть Зелинского в Госавиаслужбу, а назначить его на руководящую должность.

Правительству для этого назначения нужны результаты спецпроверки кандидата, которую в том числе проводит Служба безопасности Украины. УНН узнал, что спецслужба планирует учесть перечисленные выше факты и оценить ущерб для государства от вероятного назначения Зелинского на должность.

Возможно ли изменить ситуацию уже сейчас?

Очевидно, лоббируя ручное назначение Зелинского на должность главы Госавиаслужбы, вице-премьер Кулеба понимает, что этот кандидат не смог бы пройти открытый и прозрачный отбор, ведь к его кандидатуре очень много вопросов. Однако еще раз хотим подчеркнуть, что законодательство позволяет выбирать должностных лиц на открытых конкурсах, и с точки зрения безопасности, а точнее отсутствия боевых действий в столице, препятствий для этого нет.

Правительство уже сегодня может принять решение об открытом конкурсе и выбрать достойного претендента на должность главы Госавиаслужбы.

Ведь очевидно, что руководители регуляторов уже сейчас должны избираться на открытых конкурсах, чтобы избежать ручного назначения тех, кто своими действиями планомерно вредил интересам государства и может быть причастен к пособничеству врагу. К тому же проведение открытого конкурса на должность главы Госавиаслужбы станет четким сигналом для международных партнеров, что Украина готова уже сейчас выполнять Ukraine Facility Plan. И пока парламент занят формальным возвращением такой обязанности, правительство действует уже сейчас.