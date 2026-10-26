Нічний удар по Запоріжжю: пошкоджено будинки та авто, поранено людину

Ворог у ніч на понеділок, 26 жовтня, завдав ударів по Запоріжжю. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, інформує УНН.

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За його словами, внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, автомобілі та комерційна будівля.

На місці одного з влучань виникла пожежа. Попередньо, одна людина поранена. Наслідки ворожої атаки уточнюються - зазначив Семікін.

Нагадаємо

росіяни в ніч на неділю, 25 жовтня, завдали удару по Запоріжжю. Ворог атакував один із торговельних об’єктів.

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