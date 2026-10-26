Нічний удар по Запоріжжю: пошкоджено будинки та авто, поранено людину

$45.0550.44
ukenru
02:22 • 5528 перегляди
Нічний удар по Запоріжжю: пошкоджено будинки та авто, поранено людинуPhoto
21:43 • 16720 перегляди
Пожежа у харківській багатоповерхівці забрала життя людиниVideo
25 жовтня, 20:22 • 20054 перегляди
Трамп прагне зближення з путіним, а його політика може дати росії вирішальну перевагу у війні – Reuters
25 жовтня, 20:03 • 18514 перегляди
Зеленський розповів, чого конкретно Україна очікує від ймовірної тристоронньої зустрічі зі США та рф
25 жовтня, 19:18 • 19811 перегляди
Зеленський розповів деталі гуманітарної місії в Олешках та попередив про плани росіян
25 жовтня, 19:00 • 20261 перегляди
Україна не погодиться на обмеження армії, а у 2027 році потребуватиме 115 млрд євро – Зеленський
25 жовтня, 18:05 • 22530 перегляди
У Конгресі США оскаржили аргументи Маска щодо обмеження Starlink для України
25 жовтня, 17:28 • 20949 перегляди
В Україні 26 жовтня діятимуть графіки відключення світла – коли та скільки черг
25 жовтня, 16:41 • 19345 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися в Китаї, а переговори щодо України готують на найближчі тижні
25 жовтня, 16:02 • 18391 перегляди
Маск закликав пожаліти "бідних російських призовників", які воюють проти України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3.9м/с
81%
752мм
Популярнi новини
Українки вчетверте стали чемпіонками Європи з черліденгу серед дуетівPhoto25 жовтня, 17:47 • 24190 перегляди
У Римі сотні протестувальників увірвалися до Колізею та зламали вхідні воротаVideo25 жовтня, 18:10 • 16977 перегляди
Львівщина прощається з видатним українським актором і режисером Федором СтригуномPhoto25 жовтня, 18:17 • 21015 перегляди
У Вестмінстерському абатстві розкрили таємницю скелета, знайденого понад 200 років тому25 жовтня, 19:05 • 14951 перегляди
Jay-Z може стати головною зіркою Супербоулу 2027 року – ЗМІ25 жовтня, 20:18 • 12002 перегляди
Публікації
Що таке Spina bifida та чи існують методи запобігання – пояснює лікар
Ексклюзив
25 жовтня, 13:58 • 34840 перегляди
Гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада: кому доведеться ухвалювати важливі рішення, а кого чекають зміни в особистому житті
Ексклюзив
25 жовтня, 10:39 • 41811 перегляди
7 оберегів для дому: які символи, за народними повір'ями, приваблюють достаток і захищають від негараздів24 жовтня, 10:00 • 69520 перегляди
Держава компенсуватиме до 80% воєнних збитків цивільному судноплавству: хто отримає кошти та як подати заяву23 жовтня, 19:29 • 91153 перегляди
Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів23 жовтня, 12:22 • 85227 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Александар Вучич
Беньямін Нетаньягу
Піт Гегсет
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Сербія
Білий дім
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Jay-Z може стати головною зіркою Супербоулу 2027 року – ЗМІ25 жовтня, 20:18 • 12060 перегляди
У Вестмінстерському абатстві розкрили таємницю скелета, знайденого понад 200 років тому25 жовтня, 19:05 • 15007 перегляди
Львівщина прощається з видатним українським актором і режисером Федором СтригуномPhoto25 жовтня, 18:17 • 21074 перегляди
У Римі сотні протестувальників увірвалися до Колізею та зламали вхідні воротаVideo25 жовтня, 18:10 • 17028 перегляди
Українки вчетверте стали чемпіонками Європи з черліденгу серед дуетівPhoto25 жовтня, 17:47 • 24241 перегляди
Актуальне
Starlink
Fox News
Соціальна мережа
The Guardian
The New York Times

Нічний удар по Запоріжжю: пошкоджено будинки та авто, поранено людину

Київ • УНН

 • 5514 перегляди

У Запоріжжі після нічної атаки пошкоджені будинки, авто та комерційна будівля, виникла пожежа. Попередньо, поранена одна людина.

Нічний удар по Запоріжжю: пошкоджено будинки та авто, поранено людину

Ворог у ніч на понеділок, 26 жовтня, завдав ударів по Запоріжжю. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, автомобілі та комерційна будівля.

На місці одного з влучань виникла пожежа. Попередньо, одна людина поранена. Наслідки ворожої атаки уточнюються

- зазначив Семікін.

Нагадаємо

росіяни в ніч на неділю, 25 жовтня, завдали удару по Запоріжжю. Ворог атакував один із торговельних об’єктів.

Ворог атакував "Епіцентр" у Первомайську та автобус у Запоріжжі, є поранені20.10.26, 20:12 • 4830 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Запоріжжя