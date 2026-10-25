Удар по Запоріжжю: горить торговельний об'єкт

росіяни в ніч на неділю, 25 жовтня, завдали удару по Запоріжжю. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, інформує УНН.

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За його словами, ворог атакував один із торговельних об’єктів у Запоріжжі.

Внаслідок удару виникла пожежа. Попередньо, без постраждалих - написав Федоров.

Нагадаємо

20 жовтня у Запоріжжі росіяни атакували муніципальний автобус. FPV-дрон влучив у дах автобуса. Транспортний засіб було пошкоджено, травмовано одну людину.

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