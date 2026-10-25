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The New York Times

Удар по Запоріжжю: горить торговельний об'єкт

Київ • УНН

 • 1778 перегляди

росіяни вночі атакували торговельний об’єкт у Запоріжжі. Попередньо, обійшлося без постраждалих, виникла пожежа.

Удар по Запоріжжю: горить торговельний об'єкт

росіяни в ніч на неділю, 25 жовтня, завдали удару по Запоріжжю. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ворог атакував один із торговельних об’єктів у Запоріжжі.

Внаслідок удару виникла пожежа. Попередньо, без постраждалих

- написав Федоров.

Нагадаємо

20 жовтня у Запоріжжі росіяни атакували муніципальний автобус. FPV-дрон влучив у дах автобуса. Транспортний засіб було пошкоджено, травмовано одну людину.

Удар по Запоріжжю: загинула 27-річна жінка18.10.26, 01:54 • 7390 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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