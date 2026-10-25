Удар по Запорожью: горит торговый объект

россияне в ночь на воскресенье, 25 октября, нанесли удар по Запорожью. Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Фёдоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, враг атаковал один из торговых объектов в Запорожье.

В результате удара возник пожар. Предварительно, без пострадавших - написал Фёдоров.

Напомним

20 октября в Запорожье россияне атаковали муниципальный автобус. FPV-дрон попал в крышу автобуса. Транспортное средство было повреждено, один человек получил травмы.

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