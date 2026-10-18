Удар по Запорожью: погибла 27-летняя женщина

Враг в ночь на воскресенье, 18 октября, атаковал Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин, информирует УНН.

По его словам, зафиксировано попадание в жилой дом.

К сожалению, в результате вражеской атаки погибла 27-летняя женщина. ... Информация о других пострадавших уточняется