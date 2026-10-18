Удар по Запорожью: погибла 27-летняя женщина
Киев • УНН
Враг атаковал Запорожье ночью 18 октября и попал в жилой дом. Погибла 27-летняя женщина, данные о пострадавших уточняются.
Враг в ночь на воскресенье, 18 октября, атаковал Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин, информирует УНН.
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По его словам, зафиксировано попадание в жилой дом.
К сожалению, в результате вражеской атаки погибла 27-летняя женщина. ... Информация о других пострадавших уточняется
Напомним
15 октября российские войска попали в частное предприятие в Запорожье, вызвав масштабный пожар.
В Запорожье вражеский дрон атаковал автостоянку возле медучреждения, есть раненый12.10.26, 17:50 • 4099 просмотров