В Запорожье вражеский дрон атаковал автостоянку возле медучреждения, есть раненый
Киев • УНН
Российский дрон атаковал автостоянку возле медучреждения в Запорожье, предварительно ранив человека. Город защищают антидроновыми сетками.
Вражеский дрон атаковал автостоянку возле медучреждения в Запорожье, предварительно, есть раненый. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает УНН.
Российский БПЛА попал на автостоянку возле медучреждения. Предварительно, есть раненый. На место направили экстренные службы
Глава Запорожской ОВА отметил, что информацию о состоянии пострадавшего уточняют.
Добавим
Кроме того, Семикин сообщил, что в Запорожье продолжается установка антидроновых сеток, чтобы защитить город от FPV-дронов.
Один из самых опасных участков города — улица Чумаченко в Космическом районе, который является ближайшим к линии фронта. Россияне регулярно атакуют эту улицу дронами, подвергая опасности людей... Работы продолжаются. Уже установили 550 бетонных блоков, 500 металлических опор, натянули более 12 км стального троса и более 6 тысяч квадратных метров сетки
По его словам, цель — к середине ноября защитить всю улицу протяженностью 2,2 км.
Враг атаковал мост через Днепр в Запорожье: движение перекрыто, есть раненые06.10.26, 07:27 • 39060 просмотров