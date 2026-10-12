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В Запорожье вражеский дрон атаковал автостоянку возле медучреждения, есть раненый

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

Российский дрон атаковал автостоянку возле медучреждения в Запорожье, предварительно ранив человека. Город защищают антидроновыми сетками.

В Запорожье вражеский дрон атаковал автостоянку возле медучреждения, есть раненый
Фото: Запорожская ОВА

Вражеский дрон атаковал автостоянку возле медучреждения в Запорожье, предварительно, есть раненый. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает УНН.

Российский БПЛА попал на автостоянку возле медучреждения. Предварительно, есть раненый. На место направили экстренные службы 

- сообщил Семикин.

Глава Запорожской ОВА отметил, что информацию о состоянии пострадавшего уточняют.

Добавим

Кроме того, Семикин сообщил, что в Запорожье продолжается установка антидроновых сеток, чтобы защитить город от FPV-дронов.

Один из самых опасных участков города — улица Чумаченко в Космическом районе, который является ближайшим к линии фронта. Россияне регулярно атакуют эту улицу дронами, подвергая опасности людей... Работы продолжаются. Уже установили 550 бетонных блоков, 500 металлических опор, натянули более 12 км стального троса и более 6 тысяч квадратных метров сетки 

- сообщил глава ОВА.
В Запорожье продолжается установка антидроновых сеток. Фото: Запорожская ОВА

По его словам, цель — к середине ноября защитить всю улицу протяженностью 2,2 км.

Враг атаковал мост через Днепр в Запорожье: движение перекрыто, есть раненые06.10.26, 07:27 • 39060 просмотров

Антонина Туманова

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