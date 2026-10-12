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У Запоріжжі ворожий дрон атакував автостоянку біля медзакладу, є поранений

Київ • УНН

 • 1296 перегляди

Російський дрон атакував автостоянку біля медзакладу в Запоріжжі, попередньо поранивши людину. Місто захищають антидроновими сітками.

У Запоріжжі ворожий дрон атакував автостоянку біля медзакладу, є поранений
Фото: Запорізька ОВА

Ворожий дрон атакував автостоянку біля медзакладу у Запоріжжі, попередньо, є поранений. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає УНН.

Російський БпЛА влучив на автостоянку біля медзакладу. Попередньо, є поранений. На місце направили екстрені служби 

- повідомив Семікін.

Голова Запорізької ОВА зазначив, що інформацію щодо стану постраждалого уточнюють.

Додамо

Крім того Семікін повідомив, що у Запоріжжі триває встановлення антидронових сіток, щоб захистити місто від FPV-дронів.

Одна з найнебезпечніших ділянок міста - вулиця Чумаченка в Космічному районі, який є найближчим до лінії фронту. Росіяни регулярно атакують цю вулицю дронами, наражаючи на небезпеку людей... Роботи тривають. Уже встановили 550 бетонних блоків, 500 металевих опор, натягнули понад 12 км сталевого дроту та більш ніж 6 тисяч квадратних метрів сітки 

- повідомив голова ОВА.
У Запоріжжі триває встановлення антидронових сіток. Фото: Запорізька ОВА

За його словами, мета - до середини листопада захистити всю вулицю протяжністю 2,2 км.

Ворог атакував міст через Дніпро у Запоріжжі: рух перекрито, є поранені06.10.26, 07:27 • 39065 переглядiв

Антоніна Туманова

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