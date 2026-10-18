Удар по Запоріжжю: загинула 27-річна жінка
Київ • УНН
Ворог атакував Запоріжжя вночі 18 жовтня та влучив у житловий будинок. Загинула 27-річна жінка, дані про постраждалих уточнюють.
Ворог у ніч на неділю, 18 жовтня, атакував Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує УНН.
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За його словами, зафіксовано влучання у житловий будинок.
На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула 27-річна жінка. ... Інформація про інших постраждалих уточнюється
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