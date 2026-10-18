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Удар по Запоріжжю: загинула 27-річна жінка

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Ворог атакував Запоріжжя вночі 18 жовтня та влучив у житловий будинок. Загинула 27-річна жінка, дані про постраждалих уточнюють.

Удар по Запоріжжю: загинула 27-річна жінка

Ворог у ніч на неділю, 18 жовтня, атакував Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує УНН.

Деталі

За його словами, зафіксовано влучання у житловий будинок.

На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула 27-річна жінка. ... Інформація про інших постраждалих уточнюється

- написав Семікін у Telegram.

Нагадаємо

15 жовтня російські війська влучили у приватне підприємство в Запоріжжі, спричинивши масштабну пожежу.

У Запоріжжі ворожий дрон атакував автостоянку біля медзакладу, є поранений12.10.26, 17:50 • 4097 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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