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The New York Times

Ночной удар по Запорожью: повреждены дома и автомобили, ранен человек

Киев • УНН

 • 3258 просмотра

В Запорожье после ночной атаки повреждены дома, автомобили и коммерческое здание, возник пожар. Предварительно, ранен один человек.

Ночной удар по Запорожью: повреждены дома и автомобили, ранен человек

Враг в ночь на понедельник, 26 октября, нанес удары по Запорожью. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание.

На месте одного из попаданий возник пожар. Предварительно, один человек ранен. Последствия вражеской атаки уточняются

- отметил Семикин.

Напомним

россияне в ночь на воскресенье, 25 октября, нанесли удар по Запорожью. Враг атаковал один из торговых объектов.

Враг атаковал "Эпицентр" в Первомайске и автобус в Запорожье, есть пострадавшие20.10.26, 20:12 • 4830 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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