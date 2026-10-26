Ночной удар по Запорожью: повреждены дома и автомобили, ранен человек
Киев • УНН
В Запорожье после ночной атаки повреждены дома, автомобили и коммерческое здание, возник пожар. Предварительно, ранен один человек.
Враг в ночь на понедельник, 26 октября, нанес удары по Запорожью. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание.
На месте одного из попаданий возник пожар. Предварительно, один человек ранен. Последствия вражеской атаки уточняются
Напомним
россияне в ночь на воскресенье, 25 октября, нанесли удар по Запорожью. Враг атаковал один из торговых объектов.
Враг атаковал "Эпицентр" в Первомайске и автобус в Запорожье, есть пострадавшие20.10.26, 20:12 • 4830 просмотров