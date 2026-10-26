Ночной удар по Запорожью: повреждены дома и автомобили, ранен человек

Враг в ночь на понедельник, 26 октября, нанес удары по Запорожью. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание.

На месте одного из попаданий возник пожар. Предварительно, один человек ранен. Последствия вражеской атаки уточняются - отметил Семикин.

Напомним

россияне в ночь на воскресенье, 25 октября, нанесли удар по Запорожью. Враг атаковал один из торговых объектов.

Враг атаковал "Эпицентр" в Первомайске и автобус в Запорожье, есть пострадавшие