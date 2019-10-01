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Компанії Бахматюка продовжили працювати у Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Щонайменше дві компанії українського підприємця Олега Бахматюка продовжили працювати в окупованому Криму, повідомляє УНН з посиланням на аналітичний ресурс YouControl.

Компанії Бахматюка продовжили працювати у Криму

Йдеться про "Чернышевское" та “Аграрно-торговая фирма Макон и Компания”. Перша була зареєстрована у 2002 році. Друга – у 1997 році. Обидві компанії зареєстровані в Криму, займаються вирощуванням зернових та технічних культур, не перебувають у процесі припинення та згідно з українським реєстром, станом на 1 жовтня, входять до групи компаній “Укрлендфармінг”, бенефіціаром якого є Олег Бахматюк.

Поряд з цим, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Росії вказано, що з 2018 року засновником кримських компаній “Чернышевское” та “Аграрно-торговая фирма Макон и Компания” є кіпрська компанія Менітум Трейдінг Лімітед.

Менітум Трейдінг Лімітед була зареєстрована 29 травня 2015 року і до листопада 2017 року була засновником ще однієї компанії з групи "Укрлендфармінг " - “Агротермінал Констракшин”. 

У 2018 році Менітум Трейдінг Лімітед заходить засновником двох кримських компаній "Чернышевское" та “Аграрно-торговая фирма Макон и Компания”.

Отже, російський та український реєстри мають суттєві відмінності і демонструють різних власників кримських компаній “Укрлендфармінг”.

При цьому компанії не змінюють директорів, керівником компанії “Чернышевское” є особа на ім'я Віталій Лібов, а керівником "Аграрно-торговая фирма Макон и Компания” - Ревєт Сейтхалілов. Даний факт може свідчити про збереження впливу на кримські компанії з боку “Укрлендфармінг”.

Також відомо, що станом на 1 серпня 2019 року обидві компанії - “Чернышевское” та “Аграрно-торговая фирма Макон и Компания” мають податковий борг перед Україною у розмірі 15,4 тис. грн та 297 тис. грн відповідно. Про це свідчать дані YouControl.

УНН звернувся із офіційним запитом до групи компаній "Укрлендфармінг" з проханням прокоментувати, який зв’язок станом на сьогодні мають група компаній "Укрлендфармінг” та кримські компанії, що здійснюють свою діяльність за російськими законами в окупованому Криму.

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