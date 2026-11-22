У неділю, 22 листопада, внаслідок вибуху ворожого дрона на Сумщині загинула 14-річна дитина. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає УНН.

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Удар стався у Новослобідській громаді. Двоє місцевих жителів натрапили на ворожий безпілотник, який здетонував. Від отриманих тяжких травм один з них – підліток - загинув на місці.

Загроза від вибухонебезпечних предметів залишається надзвичайно високою, особливо у прикордонних громадах. Категорично заборонено наближатися до невідомих предметів, торкатися їх або намагатися перенести. Це можуть бути нерозірвані боєприпаси, ворожі дрони та інші вибухонебезпечні предмети - йдеться в дописі Григорова.

Нагадаємо

У неділю, 22 листопада, російський удар зруйнував під’їзд п’ятиповерхівки у Вишгородському районі.

Наразі продовжуються роботи з розбору завалів, спричинених російським ударом. Крім того, зараз вважаються безвісно зниклими 15 людей, серед них двоє дітей: 12-річна дівчинка та хлопчик 7 років.