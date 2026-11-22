В воскресенье, 22 ноября, в результате взрыва вражеского дрона в Сумской области погиб 14-летний ребёнок. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передаёт УНН.

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Удар произошёл в Новослободской общине. Двое местных жителей наткнулись на вражеский беспилотник, который детонировал. От полученных тяжёлых травм один из них - подросток - погиб на месте.

Угроза со стороны взрывоопасных предметов остаётся чрезвычайно высокой, особенно в приграничных общинах. Категорически запрещено приближаться к неизвестным предметам, прикасаться к ним или пытаться перенести их. Это могут быть неразорвавшиеся боеприпасы, вражеские дроны и другие взрывоопасные предметы - говорится в сообщении Григорова.

Напомним

В воскресенье, 22 ноября, российский удар разрушил подъезд пятиэтажного дома в Вышгородском районе.

В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов, вызванных российским ударом. Кроме того, сейчас числятся без вести пропавшими 15 человек, среди них двое детей: 12-летняя девочка и 7-летний мальчик.