Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних

Нардеп Сергій Кузьміних керував автомобілем в стані алкогольного спʼяніння, за що залишився без прав. Попри це, нардеп продовжив сідати за кермо, за що тричі був затриманий поліцією. На засідання суду щодо "пʼяного" кермування Кузьміних, за звичкою, не зʼявився. А згодом був оштрафований ще й за розпиття алкоголю в громадських місцях. Ці випадки — черговий доказ ігнорування закону з боку народного обранця, вже відомого через гучну справу про хабарництво. УНН зібрав для вас історію порушень нардепа.

У скандального нардепа Сергія Кузьміних вилучили права за "пʼяне" водіння, а згодом оштрафували на 10 200 гривень.

У судовій постанові йдеться, що патрульні побачили у водія типові ознаки алкогольного сп'яніння: запах алкоголю з порожнини рота, різка зміна кольору шкіри обличчя, виражене тремтіння пальців рук. У присутності свідків Кузьміних відмовився від проходження огляду за допомогою "Драгера" або ж у медзакладі, що було зафіксоване в документах. Матеріали за обвинуваченням Кузьміних у вчиненні адмінправопорушення за ст. 130 КУпАП були передані до Богунського райсуду Житомира.

На судові засідання, щодо водіння в нетверезому стані Сергій Кузьміних, вже класично, не з’являвся двічі. Врешті суд визнав його винним, наклав штраф, позбавив права керування та зобов'язав сплатити судовий збір.

Але Кузьміних не погодився з таким рішенням суду і подав апеляцію. Серед підстав апеляційної скарги він, серед іншого, вказав, що суд порушив його право на участь під час розгляду справи. Мовляв, один раз він прийшов до суду, але виявилось, що розгляд на цей день не призначено. А другий раз не з'явився, бо захворів. Також Кузьміних вважав, що суд першої інстанції не врахував усі обставини справи. Апеляційний суд дослідивши усі надані матеріали вирішив, що апелянт не надав доказів цього, а також не повідомив суд про те, що не може з'явитися на засідання. Цікаво, що апеляція розглядалася теж за відсутності Кузьміних. Про те цього разу він вже надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Врешті апеляційний суд залишив у силі ухвалу суду першої інстанції тим самим підтвердивши винуватість Кузьміних.

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних пропустив 22 судових засідання у своїй справі - ВАКС

Але і це не зупинило Кузьміних. Мабуть, "море по коліно". Скандальний нардеп продовжив кермувати без водійських прав. За що був ще 3 рази затриманий патрульною поліцією. Перші два рази Кузьміних кермував без документів, ймовірно, тим же авто, на якому ганяв "під шафе", Opel Vectra. Однак, згодом пересів на Toyota Land Cruiser Prado, і продовжив порушувати ПДР вже на іншому авто.

Та на цьому адміністративні правопорушення Кузьміних не закінчились. Згодом поліція затримала скандального нардепа ще й за розпиття алкоголю в громадських місцях. За нашою інформацією, це сталося в центрі столиці в парку на бульварі Шевченка. І за свої дії нардеп сплатив 51 гривню штрафу.

Додамо

Керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння є одним із найнебезпечніших порушень правил дорожнього руху. За даними Опендатабот, у 2024 році 1 000 ДТП з загиблими й травмованими трапилось через керування авто п’яними водіями. 110 людей загинуло у таких аваріях, ще 1302 людини травмувалися.

Сергій Кузьміних не єдиний нардеп, який дозволяє собі сісти за кермо в нетверезому стані. Так, нардеп Євген Брагар також "засвітися" у скандалі, щодо кермування авто в нетверезому стані. Тоді, правоохоронці запідозрили в нього наркотичне спʼяніння. Однак, Брагар погодився пройти експертизу. І згодом отримав "негативний" тест на присутність наркотиків у організмі. На відміну від нардепа Кузьміних, який відмовився від експертизи.

Нагадаємо

Нардепа, голову підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету ВР з питань здоров’я нації Сергія Кузьміних піймали на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання.

У кінці січня 2022 року НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом, схожим на Кузьміних, обіцяє своє сприяння і додає, що може розв'язати питання з усіма медзакладами області.

31 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру. Сергія Кузьміних не затримували через "депутатський імунітет", однак він ігнорував допити через що його оголосили у розшук. Після кількох днів "переховування" нардепа все ж затримали для обрання запобіжного заходу.

У травні 2022 року Кузьміних обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49 тисяч 600 гривень. Звісно заставу за народного обранця внесли.

У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів. Однак, розгляд справи затягується, зокрема, через часту неявку Кузьміних. За інформацією наданою ВАКС, нардеп пропустив 22 судових засідання