Британское издание The Economist рассказало о политических настроениях региона Бессарабия, сообщает УНН.

Детали

Сначала жители Бессарабии рассчитывал на россию, однако после вторжения в Украину полностью поменяли свой вектор, констатирует издание.

"Регион (Бессарабия - ред.) был бедным, и по историческим и экономическим причинам многие люди думали, что владимир путин может стать их спасителем.

Но попытки россии создать проблемы на этой стратегической украинской границе провалились. Украинские силы предотвратили попытки российских спецназовцев высадить десант в начале полномасштабного вторжения 2022 года, а службы безопасности арестовали десятки агентов. Хотя россияне повредили и закрыли один из двух мостов, которые связывают Бессарабию с остальной частью страны, другой им закрыть не удалось", - напоминает The Economist.

Сегодня Бессарабия процветает: там функционирует паромное сообщение, которое связывает регион с Румынией и остальной Европой, развивается винный туризм, значительно улучшилось качество дорог.

Пророссийские настроения там пошли на спад после 2014 года и "свалились" после российского вторжения в феврале 2022 года, пишет The Economist, ссылаясь на главу Одесской обладминистрации Олега Кипера.

"Одна из причин, по его словам, заключается в том, что благодаря помощи Франции с 2015 года там заблокирована "пропаганда российского спутникового телевидения".

С начала полномасштабного вторжения Бессарабия стала жизненно важной артерией Украины. Ежедневно здесь проезжают сотни грузовиков, нагруженных зерном и другими товарами. Они доставляют жизненно важные товары для экспорта в дунайские порты Измаил и Рени", - пишет издание.

Напомним, по словам Кипера, в 2023 году перевалка грузов в Одесском регионе выросла на 15%, превысив 50 млн тонн. В основном это был экспорт агропродукции для таких стран как Египет, Китай, США, Тунис, Испания, Италия, Греция, Турция, Румыния, Алжир, Нидерланды, Болгария, Пакистан, Бельгия. Несмотря на попытку россии уничтожить припортовую инфраструктуру, Одесская область остается устойчивой и продолжает снабжать продовольствием мир, констатирует Кипер.