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Жителі Бессарабії змінили традиційний проросійський вектор на проукраїнський - The Economist назвав причини

Київ • УНН

 • 51190 перегляди

Жителі Бессарабії змінили традиційний проросійський вектор на проукраїнський - The Economist назвав причини

Британське видання The Economist розповіло про політичні настрої регіону Бессарабія, повідомляє УНН.

Деталі

Спочатку жителі Бессарабії розраховував на росію, проте після вторгнення в Україну повністю поміняли свій вектор, констатує видання.

"Регіон (Бессарабія – ред.) був бідним, і з історичних та економічних причин багато людей думали, що володимир путін може стати їх рятівником.

Але спроби росії створити проблеми на цьому стратегічному українському кордоні провалилися. Українські сили попередили спроби російських спецназівців висадити десант на початку повномасштабного вторгнення 2022 року, а служби безпеки заарештували десятки агентів. Хоча росіяни пошкодили і закрили один із двох мостів, які пов'язують Бессарабію з рештою країни, інший їм закрити не вдалося", - нагадує The Economist.

Сьогодні Бессарабія процвітає: там функціонує поромне сполучення, яке пов'язує регіон з Румунією та рештою Європи, розвивається винний туризм, значно покращилася якість доріг.

Проросійські настрої там пішли на спад після 2014 року і "звалилися" після російського вторгнення в лютому 2022 року, пише The Economist, посилаючись на голову Одеської обладміністрації Олега Кіпера.

"Одна з причин, за його словами, полягає в тому, що завдяки допомозі Франції з 2015 року там заблоковано "пропаганду російського супутникового телебачення".

З початку повномасштабного вторгнення Бессарабія стала життєво важливою артерією України. Щодня тут проїжджають сотні вантажівок, навантажених зерном та іншими товарами. Вони доставляють життєво важливі товари для експорту до дунайських портів Ізмаїл і Рені", - пише видання.

Нагадаємо, за словами Кіпера, 2023 року перевалка вантажів в Одеському регіоні зросла на 15%, перевищивши 50 млн тонн. В основному це був експорт агропродукції для таких країн як Єгипет, Китай, США, Туніс, Іспанія, Італія, Греція, Туреччина, Румунія, Алжир, Нідерланди, Болгарія, Пакистан, Бельгія. Попри спробу росії знищити припортову інфраструктуру, Одеська область залишається стійкою та продовжує постачати продовольством світ, констатує Кіпер.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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