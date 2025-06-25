Зеленский рассказал Трампу, как россия передала Украине трупы своих же погибших
Киев • УНН
Владимир Зеленский рассказал Дональду Трампу об обмене пленными и погибшими, во время которого россия передала Украине тела своих военных. Сейчас проводятся экспертизы для идентификации погибших и поиска их родственников.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО рассказал, как россия передала Украине трупы своих же погибших во время одного из обменов.
Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.
Детали
Хорошая встреча с президентом США в Гааге. (...) Рассказал президенту и о том, как прошли встречи технической команды в Стамбуле и обмены пленными и погибшими. россия передала нам трупы своих же погибших. Сейчас в Киеве проводят экспертизы, чтобы найти их родных
Напомним
На полях саммита НАТО 25 июня в Гааге состоялась встреча Зеленского и Трампа, она продолжалась около 50 минут.
Зеленский подтвердил встречу с Трампом, назвав ее "содержательной" и указав, что "охватили все действительно значимые вопросы", в том числе прекращение огня, мир и защиту украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский поделился деталями встречи с президентом США Дональдом Трампом. В частности, стороны обсудили закупку американских систем ПВО для прикрытия украинских городов, возможное совместное производство дронов, обмены пленными и погибшими.
Отдельно Зеленский поздравил Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке и рассказал о ситуации на поле боя.