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Обсудили закупку американских систем ПВО и сопроизводство дронов: Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом
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Зеленский рассказал Трампу, как россия передала Украине трупы своих же погибших

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Владимир Зеленский рассказал Дональду Трампу об обмене пленными и погибшими, во время которого россия передала Украине тела своих военных. Сейчас проводятся экспертизы для идентификации погибших и поиска их родственников.

Зеленский рассказал Трампу, как россия передала Украине трупы своих же погибших

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО рассказал, как россия передала Украине трупы своих же погибших во время одного из обменов.

Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Детали

Хорошая встреча с президентом США в Гааге. (...) Рассказал президенту и о том, как прошли встречи технической команды в Стамбуле и обмены пленными и погибшими. россия передала нам трупы своих же погибших. Сейчас в Киеве проводят экспертизы, чтобы найти их родных

- написал Зеленский.

Напомним

На полях саммита НАТО 25 июня в Гааге состоялась встреча Зеленского и Трампа, она продолжалась около 50 минут.

Зеленский подтвердил встречу с Трампом, назвав ее "содержательной" и указав, что "охватили все действительно значимые вопросы", в том числе прекращение огня, мир и защиту украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился деталями встречи с президентом США Дональдом Трампом. В частности, стороны обсудили закупку американских систем ПВО для прикрытия украинских городов, возможное совместное производство дронов, обмены пленными и погибшими.

Отдельно Зеленский поздравил Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке и рассказал о ситуации на поле боя.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Зенитная война
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