Власти Винницы признали, что продуктовые наборы, на которых пиарился "гуманитарный штаб" Гройсмана, покупались за бюджетные средства
Власти Винницы признали, что продуктовые наборы, на которых пиарился "гуманитарный штаб" Гройсмана, покупались за бюджетные средства.
Шаповалову и его экс-коллегам сообщили о новых подозрениях по факту растраты около 950 млн грн
Экс-заместителя министра обороны Шаповалова и других подозревают в присвоении 950 млн грн в ходе аферы с бронежилетами. Бронежилеты были некачественными и связаны с российскими владельцами.
Атака рф на Кривой Рог: один человек погиб, трое ранены, повреждены более 200 домов, ТЦ и больницы
В результате российских ударов по Кривому Рогу один человек погиб и трое были ранены; более 200 зданий, включая жилые дома, школы и больницы, были повреждены.
Усиление украинской ПВО будет главной темой заседания Украина-НАТО - нардеп
Заседание Украина-НАТО сосредоточится на усилении противовоздушной обороны Украины после того, как россия усилила воздушные атаки.
Массированная атака рф: враг выпустил по Украине десятки ракет, известно о двух погибших и 33 пострадавших - ОП
В результате российской ракетной атаки на Украину погибли двое и были ранены 33 человека.
Макрон готовится провести кадровые перестановки в правительстве Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон может избрать нового премьер-министра уже на этой неделе.
В результате вечерней атаки рф на Харьков пострадали двое полицейских
В результате российских ракетных ударов по Харькову 7 января были ранены двое полицейских.
Спецназовцы уничтожили российский комплекс орбитального подавления спутников "Тирада-2"
Украинские спецназовцы уничтожили в Донецкой области российскую систему радиоэлектронной борьбы "Тирада-2", которая предназначалась для вывода из строя спутников связи.
Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
Кирилл Кернес, сын экс-мэра, исчез после вторжения; его фракция выгнала его за молчание и бездействие.
В Змиеве на Харьковщине после удара рф продолжается поисковая операция: в МВД показали видео спасения человека
В Змиеве продолжаются поисковые работы после российской атаки; два человека спасены, еще один, возможно, находится под завалами. Министерство внутренних дел обнародовало видео.