Власти Винницы признали, что продуктовые наборы, на которых пиарился "гуманитарный штаб" Гройсмана, покупались за бюджетные средства.

Продуктовые наборы для винничан, на раздаче которых недавно активно пиарился так называемый "гуманитарный штаб" экс-премьера Украины Владимира Гройсмана, на самом деле были приобретены за бюджетные средства. Об этом говорится в официальном ответе Винницкого городского совета на запрос местных СМИ, пишет УНН.

Речь идет о 20 тысячах продуктовых наборов, которые получили семьи погибших, без вести пропавших защитников Украины, переселенцев, представители социально-уязвимых категорий населения.

В начале декабря, когда начиналась раздача наборов, пресс-служба Винницкого горсовета сообщала, что "Департамент социальной политики городского совета совместно с Межрегиональным координационным гуманитарным штабом начали раздавать продуктовые наборы".

Сейчас, согласно официальному ответу Винницкого горсовета, выяснилось, что на приобретение этих продуктовых наборов было потрачено почти 6,5 миллиона из бюджета громады города.

"Приобретение продукции для оказания социальной поддержки в виде 20 тысяч продуктовых наборов профинансировано из бюджета Винницкой городской территориальной громады. Для формирования указанных 20 тысяч продуктовых наборов из местного бюджета Винницкой городской территориальной громады использовано 6 454 199,59 грн", - говорится в документе.

Кроме этого, четко отмечается, что никаких посторонних средств для приобретения этих 20 тысяч продуктовых наборов не привлекалось.

"Средства спонсоров, благотворителей, меценатов, общественных и благотворительных организаций для приобретения продукции на формирование указанных выше 20 тысяч продуктовых наборов не использовались", - сообщили в Винницком городском совете.

Напомним

УНН уже писал о том, что экс-премьер и его соратники по партии "Украинская стратегия Гройсмана" используют упомянутый штаб исключительно для собственного пиара. В частности, в октябре возник скандал, когда Гройсман громко попиарился на передаче в ряды ВСУ пяти внедорожников-ловцов "шахедов" и более чем 200 дронов. И довольно быстро выяснилось, что внедорожники и дроны покупались городским советом за бюджетные средства.

При этом, в Винницком городском совете не видят ничего плохого в том, что сторонний политик приписывает себе заслугу в помощи ВСУ за средства простых винничан.

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