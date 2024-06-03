Зеленский поздравил Галлу Томасдоттир с победой на выборах президента Исландии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Галлу Томасдоттир (Halla Tоmasdоttir) с победой на президентских выборах, состоявшихся в субботу, в Исландии и выразил надежду на укрепление межгосударственного сотрудничества и обеспечение мира в Европе и за ее пределами, передает УНН.

детали

Я ценю ее решительную поддержку Украины и надеюсь на совместную работу по укреплению украинско-исландского партнерства, а также по обеспечению справедливого и прочного мира в Европе и за ее пределами. Я также благодарен Исландии за поддержку Формулы мира и обязательство принять участие в первом саммите мира. Желаю Галле Томасдоттир успешной и плодотворной работы на благо исландского народа и всей нашей Европы написал Зеленский в соцсети Х в воскресенье.

Зеленский о ночной массированной атаке: Украине нужны дополнительные Patriot и расширение поставок F-16