Дефицит электроэнергии на этой неделе вернется-Кудрицкий

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий прогнозирует, что на следующей неделе ситуация в энергосистеме Украины будет сложнее, чем в последние дни мая. Об этом он сказал в эфире Суспільне. Студия, передает УНН.

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Дефицит, от которого мы избавились в течение нескольких дней на этой неделе, вернется. И вернется в достаточно серьезном объеме заявил Кудрицкий.

По его словам, такая ситуация вызвана тремя факторами: вывод в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций, последствия обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня, прогнозируемый рост потребления электроэнергии из-за повышения температуры и использования кондиционеров.

"Дефицит не может физически быть перекрыт импортом электроэнергии из Европы. Поэтому с завтрашнего дня (с 3 июня – ред.) в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений", - сказал глава Укрэнерго.

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