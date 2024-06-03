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Дефіцит електроенергії цього тижня повернеться - Кудрицький

Дефіцит електроенергії цього тижня повернеться - Кудрицький

Київ • УНН

 • 21761 перегляди

Наступного тижня в Україні відновиться дефіцит електроенергії через планові ремонтні роботи на атомних електростанціях, наслідки недавніх обстрілів і збільшення споживання через підвищення температури, що призведе до очікуваних перебоїв у подачі електроенергії протягом дня.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький прогнозує, що наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня. Про це він сказав в ефірі Суспільне. Студія, передає УНН.

Деталі

Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі

заявив Кудрицький.

За його словами, така ситуація спричинена трьома факторами: виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій, наслідки обстрілів об’єктів енергетики 31 травня і 1 червня, прогнозоване зростання споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів.

"Дефіцит не може фізично бути перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому із завтрашнього дня (з 3 червня – ред.) протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень", - сказав очільник Укренерго.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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