The Guardian: Россия финансирует пропаганду в Европе через" правозащитный " фонд

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Жестокое российское вторжение в Украину предоставило американским спецслужбам редкую возможность вербовать разгневанных кремлевских шпионов, ведущих войну, открыто обращаясь к недовольным россиянам с просьбой предоставить им доступ к полезной для США информации.
Трамп в случае победы обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября
Трамп, в случае своей победы, обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября и угрожает отомстить оппонентам.
Украина разрешила использовать немецкие комплексы Patriot против российских самолетов в воздушном пространстве России
Украина теоретически может сбить российский самолет в воздушном пространстве России с помощью немецких систем ПВО Patriot в рамках выданного Берлином разрешения на нанесение ударов по России.
Саудовская Аравия не будет участвовать в саммите мира в Швейцарии
Саудовская Аравия отказалась участвовать в украинском мирном саммите в Швейцарии 15-16 июня якобы из-за отсутствия России.
Зеленский поздравил Галлу Томасдоттир с победой на выборах президента Исландии
Зеленский поздравил Халлу Томасдоттир с победой на президентских выборах в Исландии и выразил надежду на укрепление украинско-исландского сотрудничества и обеспечение мира в Европе и за ее пределами.
Дефицит электроэнергии на этой неделе вернется-Кудрицкий
На следующей неделе в Украине возобновится дефицит электроэнергии из-за плановых ремонтных работ на атомных электростанциях, последствий недавних обстрелов и увеличения потребления из-за повышения температуры, что приведет к ожидаемым перебоям в подаче электроэнергии в течение дня.
КНДР временно остановили запуск мусора на территорию Южной Кореи
Северная Корея временно приостановила запуск воздушных шаров, наполненных мусором и экскрементами, в Южную Корею в качестве контрмеры, но предупредила, что может возобновить кампанию, если с юга будут рассылаться антисеверокорейские листовки.
россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий Сумской области
Россияне совершили 19 нападений на приграничные территории и населенные пункты Сумской области, при этом в нескольких населенных пунктах было зафиксировано 46 взрывов.
На президентских выборах в Исландии одержала победу Халла Томасдоттир
Халла Томасдоттир, предприниматель и бывший директор компании Ричарда Брэнсона, одержала победу на президентских выборах в Исландии, набрав 34,1% голосов, став второй женщиной-президентом страны.