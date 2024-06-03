Российский государственный Прав фонд, который якобы занимается "правом защитой", потратил миллионы евро на финансирование пропаганды в Европе. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на внутренние документы фонда, полученные датским общественным вещателем DR от источника в европейской разведке, передает УНН.

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Сообщается, что этот фонд финансирует пропагандистские сайты, ориентированные на европейцев. Также он помогал финансировать защиту осужденного торговца оружием Виктора Бута и офицера ФСБ Вадима Красикова, который был приговорен к пожизненному заключению за убийство чеченского полевого командира. Кроме того, сообщается, что. В фонде работали бывшие агенты российских разведки.

Издание пишет, что местные партнеры данного фонда получили миллионные государственные субсидии от европейских государств, у которых фонд имеет отделения.

В эстонской разведке еще в 2020 году назвали Прав фонд "псевдосистемой правовой защиты", которая "является фондом операций влияния".

В документах также говорится, что Прав фонд потратил сотни тысяч евро на поддержку сайтов, которые якобы боролись с " русофобией "и способствовали" защите русского языка " в Европе.

Дополнение

Фонд финансовая деятельность онлайн-портала golos, где в основном критикуют президента Украины Владимира Зеленского и его окружение, отмечается в материале. В то же время заместитель главного редактора голоса Юрий Андрейченко возразил The Guardian, что сайт получал деньги от Правфонда или имел какие-то связи с Россией.

Прав фонд был основан в 2012 и поддерживался Министерством иностранных дел России и Федеральным агентством Россотрудничество.

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