The Guardian: Росія фінансує пропаганду у Європі через "правозахисний" фонд

ukenru
10:47 • 8558 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 20759 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 31634 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 53984 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 69450 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 112074 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135932 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138939 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240650 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171163 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
5.2 м/с
35 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 42209 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 20460 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 47393 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 26415 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 30558 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240650 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361554 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376852 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292246 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365240 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60270 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76896 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88263 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170757 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173332 перегляди
Актуальне
The Guardian: Росія фінансує пропаганду у Європі через "правозахисний" фонд

The Guardian: Росія фінансує пропаганду у Європі через "правозахисний" фонд

Київ • УНН

 • 24610 перегляди

Згідно з внутрішніми документами, що просочилися, російський державний фонд "Права людини" витратив мільйони євро на фінансування проросійських пропагандистських сайтів і діяльності в Європі.

Російський державний Правфонд, який нібито займається "правом захистом", витратив мільйони євро на фінансування пропаганди у Європі. Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на внутрішні документи фонду, отримані данським суспільним мовником DR від джерела в європейській розвідці, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що цей фонд фінансує пропагандистські сайти, орієнтовані на європейців. Також він допомагав фінансувати захист засудженого торговця зброєю Віктора Бута та офіцера ФСБ Вадима Красікова, який був засуджений до довічного ув’язнення за вбивство чеченського польового командира. Крім того, повідомляється, що. У фонді працювали колишні агенти російських розвідки.

Видання пише, що місцеві партнери даного фонду отримали мільйонні державні субсидії від європейських держав, у яких фонд має відділення.

У Естонській розвідці ще у 2020 році назвали Правфонд "псевдосистемою правового захисту", яка "є фондом операцій впливу".

У документах також ідеться, що Правфонд витратив сотні тисяч євро на підтримку сайтів, що нібито боролися з "русофобією" та сприяли "захисту російської мови" в Європі.

Доповнення

Фонд фінансував діяльність онлайн-порталу golos, де в основному критикують президента України Володимира Зеленського та його оточення, зазначається в матеріалі. Водночас заступник головного редактора Голосу Юрій Андрійченко заперечив The Guardian, що сайт отримував гроші від Правфонду чи мав якісь зв’язки з Росією.

Правфонд був заснований у 2012 і підтримувався Міністерством закордонних справ Росії та федеральним агентством Росспівробітництво.

У Чехії кілька росіян побили українських волотенрів 02.06.24, 09:36 • 37652 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітика
hardianThe Guardian
yevropaЄвропа
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37