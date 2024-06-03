CNN: война в Украине-это возможность для разведки США завербовать россиян

Жестокое вторжение России в Украину дало американским спецслужбам редкую возможность завербовать шпионов Кремля, разъяренных ведением войны. Об этом говорится в материале CNN, передает УНН.

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"Неприязнь создает для нас уникальную возможность. Мы абсолютно открыты для бизнеса. Этот бизнес заключается в обмене информацией, которую активист или агент предоставит для чего - то, что они хотят", - сказал Дэвид Макклоски, бывший офицер ЦРУ.

Издание пишет, что продолжающаяся операция по вербовке далеко не является государственной тайной. Так, ЦРУ опубликовало в социальных сетях видеоролики на русском языке, призывающие к патриотизму недовольных россиян, имеющих доступ к информации, которая может быть полезной для США.

"Эти усилия подчеркивают эволюцию разведывательной службы, которая исторически выполняла свою основную миссию противодействия угрозам национальной безопасности и информирования политиков под завесой тайны", - говорится в материале.

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Отмечается, что в настоящее время ЦРУ активно использует свое "ново открытое публичное присутствие" для достижения одной из главных целей: вербовки иностранных шпионов для похищения секретов.

"Публикации содержали пошаговые инструкции для потенциальных российских информаторов относительно того, как избежать обнаружения российскими службами безопасности. ... ФБР начало подобную работу, направленную на вербовку российских правительственных источников в США, включая географическое нацеливание рекламы в социальных сетях на телефоны, расположенные вблизи посольства России в Вашингтоне", - констатируют журналисты.

По словам бывшего руководителя отдела ЦРУ, работающего за границей Дугласа Лондона, "это прямое обращение является необычным подходом, но таким, который может оказаться эффективным для охвата россиян, у которых мало возможностей выразить свое недовольство".

"Россияне, разъяренные санкционированной государством коррупцией и злоупотреблениями Кремля, не имея возможности действовать открыто, не имеют других альтернатив, кроме поиска внешней поддержки", - сказал он.

СМИ подчеркивают, что, как и" холодная война " прошлого, шпионаж остается жизненно важным инструментом для обеих сторон конфликта, о чем свидетельствуют технически подкованные офицеры разведки США.

"Вы должны знать своего врага. Если вы этого не сделаете, вы можете напугать своего врага и заставить его сделать то, что никто из вас не хочет видеть", — сказал историк Тим Нафтали.

The Telegraph: разведка Британии сосредоточится на шпионах из России, Китая и Ирана