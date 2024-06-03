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CNN: війна в Україні – це нагода для розвідки США завербувати росіян

CNN: війна в Україні – це нагода для розвідки США завербувати росіян

Київ • УНН

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Жорстоке російське вторгнення в Україну надало американським спецслужбам рідкісну можливість вербувати розгніваних кремлівських шпигунів, які ведуть війну, відкрито звертаючись до незадоволених росіян з проханням надати їм доступ до корисної для США інформації.

Жорстоке вторгнення Росії в Україну дало американським спецслужбам рідкісну можливість завербувати шпигунів Кремля, розлючених веденням війни. Про це йдеться у матеріалі CNN, передає УНН.

Деталі

"Неприхильність створює для нас унікальну можливість. Ми абсолютно відкриті для бізнесу. Цей бізнес полягає в обміні інформацією, яку активіст або агент надасть для чогось, що вони хочуть", - сказав Девід Макклоскі, колишній офіцер ЦРУ.

Видання пише, що триваюча операція з вербування далеко не є державною таємницею. Так, ЦРУ опублікувало в соціальних мережах відеоролики російською мовою, які закликають до патріотизму незадоволених росіян, які мають доступ до інформації, яка може бути корисною для США.

"Ці зусилля підкреслюють еволюцію розвідувальної служби, яка історично виконувала свою основну місію протидії загрозам національній безпеці та інформування політиків під завісою таємниці", - йдеться у матеріалі.

Доповнення

Зазначається, що нині ЦРУ активно використовує свою "нововідкриту публічну присутність" для досягнення однієї з головних цілей: вербування іноземних шпигунів для викрадення секретів.

"Публікації містили покрокові інструкції для потенційних російських інформаторів щодо того, як уникнути виявлення російськими службами безпеки. ... ФБР розпочало подібну роботу, спрямовану на вербування російських урядових джерел у США, включаючи географічне націлювання реклами в соціальних мережах на телефони, розташовані поблизу посольства Росії у Вашингтоні", - констатують журналісти.

За словами колишнього керівника відділу ЦРУ, який працює за кордоном Дугласа Лондона, "це пряме звернення є незвичайним підходом, але таким, який може виявитися ефективним для охоплення росіян, у яких небагато можливостей висловити своє невдоволення".

"Росіяни, розлючені на санкціоновану державою корупцію та зловживання Кремля, не маючи можливості діяти відкрито, не мають інших альтернатив, окрім пошуку зовнішньої підтримки", - сказав він.

ЗМІ підкреслює, що як і "холодна війна" минулого, шпигунство залишається життєво важливим інструментом для обох сторін конфлікту, про що свідчать технічно підковані офіцери розвідки США.

"Ви повинні знати свого ворога. Якщо ви цього не зробите, ви можете налякати свого ворога і змусити його зробити те, чого ніхто з вас не хоче бачити", — сказав історик Тім Нафталі.

The Telegraph: розвідка Британії зосередиться на шпигунах з Росії, Китаю та Ірану02.06.24, 09:15 • 80539 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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