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ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года
Страны ОПЕК + договорились продлить большую часть своих сокращений добычи нефти до 2025 года, постепенно сворачивая их, чтобы поддержать рынок на фоне медленного роста мирового спроса.
Франція дозволила Україні бити далекобійними ракетами Scalp по РФ-BBC
Франция и Великобритания позволили Украине наносить удары по российским военным объектам на территории России крылатыми ракетами большой дальности "Скальп"/"Штормовая тень", что позволило наносить удары по аэродромам в приграничных регионах, таких как Курск и Белгород.
ANSA: Зеленский примет участие в саммите G7
Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 в Апулии, Италия, что подтвердила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони.
Завтра в Киеве будут действовать стабилизационные отключения в течение всех суток
Как сообщил глава КГГА Сергей Попков, 3 июня в течение всего дня в Киеве будут действовать стабилизационные отключения, которые позволят удовлетворить около 80% потребностей города в электроэнергии.
В Стамбуле обрушился жилой дом: 1 погибший и 8 раненых
В Стамбуле обрушилось жилое здание, в результате чего 1 человек погиб и 8 получили ранения, что вызвало обеспокоенность по поводу повышения устойчивости города к землетрясениям.
Трагедия на Хмельнитчине: во время купания утонули двое подростков
Двое подростков утонули во время купания в местном водохранилище в селе Сутковцы Хмельницкой области.
На Киевщине из-за непогоды более 8,3 тыс. семей остались без света
В Киевской области из-за непогоды без электричества остались более 8,3 тыс. семей, при этом больше всего отключений зафиксировано в Бучанском, Обуховском и Вышгородском районах.
Генштаб информирует о напряженной ситуации на Покровском направлении
На фронте количество боевых столкновений с начала суток увеличилось до 55. Самая напряженная ситуация - на Покровском направлении.
В понедельник Укрэнерго вводит лимиты на потребление электричества
В понедельник, 3 июня, лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут действовать по всей Украине с 00. 00 и в течение суток.
С начала суток количество боевых столкновений на фронте возросло до 48-Генштаб
С начала суток количество боевых столкновений на фронте увеличилось до 48, при этом российские войска наносили авиаудары и атаки по нескольким направлениям, которые были отбиты украинскими защитниками.