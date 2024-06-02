ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  55019 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  158388 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  152348 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  155675 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  147988 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  142984 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  133412 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  267837 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  113011 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  247792 просмотра

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30 мая 2024, 06:38  •  248705 просмотра

ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года

Страны ОПЕК + договорились продлить большую часть своих сокращений добычи нефти до 2025 года, постепенно сворачивая их, чтобы поддержать рынок на фоне медленного роста мирового спроса.

Экономика •   •  3612 просмотра
ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года

Франція дозволила Україні бити далекобійними ракетами Scalp по РФ-BBC

Франция и Великобритания позволили Украине наносить удары по российским военным объектам на территории России крылатыми ракетами большой дальности "Скальп"/"Штормовая тень", что позволило наносить удары по аэродромам в приграничных регионах, таких как Курск и Белгород.

Война •   •  5962 просмотра
Франція дозволила Україні бити далекобійними ракетами Scalp по РФ-BBC

ANSA: Зеленский примет участие в саммите G7

Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 в Апулии, Италия, что подтвердила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони.

Война •   •  8562 просмотра
ANSA: Зеленский примет участие в саммите G7

Завтра в Киеве будут действовать стабилизационные отключения в течение всех суток

Как сообщил глава КГГА Сергей Попков, 3 июня в течение всего дня в Киеве будут действовать стабилизационные отключения, которые позволят удовлетворить около 80% потребностей города в электроэнергии.

Анонсы •   •  12223 просмотра
Завтра в Киеве будут действовать стабилизационные отключения в течение всех суток

В Стамбуле обрушился жилой дом: 1 погибший и 8 раненых

В Стамбуле обрушилось жилое здание, в результате чего 1 человек погиб и 8 получили ранения, что вызвало обеспокоенность по поводу повышения устойчивости города к землетрясениям.

Общество •   •  12899 просмотра
В Стамбуле обрушился жилой дом: 1 погибший и 8 раненых

Трагедия на Хмельнитчине: во время купания утонули двое подростков

Двое подростков утонули во время купания в местном водохранилище в селе Сутковцы Хмельницкой области.

Общество •   •  13140 просмотра
Трагедия на Хмельнитчине: во время купания утонули двое подростков

На Киевщине из-за непогоды более 8,3 тыс. семей остались без света

В Киевской области из-за непогоды без электричества остались более 8,3 тыс. семей, при этом больше всего отключений зафиксировано в Бучанском, Обуховском и Вышгородском районах.

Общество •   •  13519 просмотра
На Киевщине из-за непогоды более 8,3 тыс. семей остались без света

Генштаб информирует о напряженной ситуации на Покровском направлении

На фронте количество боевых столкновений с начала суток увеличилось до 55. Самая напряженная ситуация - на Покровском направлении.

Война •   •  15297 просмотра
Генштаб информирует о напряженной ситуации на Покровском направлении

В понедельник Укрэнерго вводит лимиты на потребление электричества

В понедельник, 3 июня, лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут действовать по всей Украине с 00. 00 и в течение суток.

Общество •   •  17288 просмотра
В понедельник Укрэнерго вводит лимиты на потребление электричества

С начала суток количество боевых столкновений на фронте возросло до 48-Генштаб

С начала суток количество боевых столкновений на фронте увеличилось до 48, при этом российские войска наносили авиаудары и атаки по нескольким направлениям, которые были отбиты украинскими защитниками.

Война •   •  17308 просмотра
С начала суток количество боевых столкновений на фронте возросло до 48-Генштаб