ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года

Страны ОПЕК + согласились в воскресенье продлить большинство своих сокращений добычи нефти на 2024 год, но начать их поэтапную отмену в 2025 году, поскольку группа стремится поддержать рынок на фоне медленного роста мирового спроса. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

детали

Цены на нефть торгуются на уровне около 80 долларов за баррель, что ниже, чем требуется многим членам ОПЕК+ для сбалансирования своих бюджетов. Обеспокоенность по поводу медленного роста спроса в Китае, крупнейшем импортере нефти, оказывает давление на цены наряду с увеличением запасов нефти в развитых странах пишет агентство.

Сейчас члены ОПЕК + сокращают добычу в целом на 5,86 млн баррелей в сутки, или около 5,7% мирового спроса.

Сокращение включает 2 млн баррелей в сутки всеми членами ОПЕК+, первый раунд добровольного сокращения девятью членами на 1,66 млн б/с и второй раунд добровольного сокращения восемью членами на 2,2 млн б/с.

ОПЕК + продлила первый раунд сокращений до конца 2025 года с конца 2024 года, говорится в заявлении группы.

Она также согласилась продлить третий раунд добровольных сокращений до третьего квартала 2024 года, сообщили источники агентства в ОПЕК+, добавив, что больше деталей прорабатывается.

Страны, которые произвели добровольное сокращение во втором раунде, - Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман, Россия, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, а также Габон. В третьем раунде участвовали те же страны, за исключением Габона.

Нефть растет в цене на фоне ожиданий сохранения сокращений добычи