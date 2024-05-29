Нефть растет в цене на фоне ожиданий сохранения сокращений добычи

Цены на нефть выросли на азиатских торгах в среду на ожиданиях, что крупные производители продолжат действие сокращений добычи на встрече в это воскресенье, и что потребление топлива должно начать расти с началом пикового летнего сезона спроса в США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июле прибавили 18 центов, или 0,2%, до $84,40 за баррель к 06:30 по Гринвичу (09:30 по Киеву). Июльские фьючерсы на американскую марку West Texas Intermediate подорожали на 28 центов, или на 0,3%, до $80,11. Оба сорта прибавили более 1% в цене днем ранее.

Трейдеры и аналитики ожидают, что Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, известные как ОПЕК+, сохранят добровольное сокращение добычи на общую сумму около 2,2 миллиона баррелей в день.

Ожидание того, что члены ОПЕК+ продолжат сокращение добычи, вселило оптимизм на рынках, и этот шаг будет рассматриваться как согласованные усилия по стабилизации цен и восстановлению баланса мирового рынка нефти, сказала Суганда Сачдева, основатель исследовательской компании SS WealthStreet, расположенной в Дели.

"Кроме того, начало летнего автомобильного сезона в США стимулирует сезонный рост потребления и обычно способствует положительному импульсу для цен на сырую нефть", - добавила она.

День памяти в США в понедельник, как указано, сигнализирует о начале сезона пикового спроса в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, и сохранение сокращения добычи должно поддержать цены с ростом потребления.

"Первоначальные данные свидетельствуют о том, что относительно большое количество поездок в США было совершено во время Дня памяти, традиционного начала водительского сезона. Авиаперевозки также были активными", - сказал Дэниел Гайнс, старший стратег по сырьевым товарам в ANZ Bank.

Усиление боевых действий в секторе Газа по мере продвижения израильских танков к сердцу территории Рафаху также оказало некоторую поддержку ценам на фоне опасений распространения конфликта шире на Ближний Восток, ключевой регион снабжения, указывает издание.

Инвесторы также следили за данными по запасам сырой нефти в США от Американского института нефти, которые будут опубликованы позже в тот же день.

Инвесторы также ожидают данных по инфляции в США на этой неделе, которые могут повлиять на ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой и повлиять на цены на нефть.

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