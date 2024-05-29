Нафта зростає в ціні на тлі очікувань збереження скорочень видобутку

Ціни на нафту зросли на азіатських торгах у середу на очікуваннях, що великі виробники продовжать дію скорочень видобутку на зустрічі цієї неділі, і що споживання палива має почати зростати з початком пікового літнього сезону попиту у США, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту Brent з постачанням у липні додали 18 центів, або 0,2%, до $84,40 за барель до 06:30 за Грінвічем (09:30 за Києвом). Липневі ф'ючерси на американську марку West Texas Intermediate подорожчали на 28 центів, або на 0,3%, до $80,11. Обидва сорти додали більше ніж 1% у ціні днем раніше.

Трейдери та аналітики очікують, що Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи росію, відомі як ОПЕК+, збережуть добровільне скорочення видобутку на загальну суму близько 2,2 мільйона барелів на день.

Очікування того, що члени ОПЕК+ продовжать скорочення видобутку, вселило оптимізм на ринках, і цей крок розглядатиметься як узгоджені зусилля зі стабілізації цін та відновлення балансу світового ринку нафти, сказала Суганда Сачдева, засновник дослідницької компанії SS WealthStreet, розташованої в Делі.

"Окрім того, початок літнього автомобільного сезону в США стимулює сезонне зростання споживання та зазвичай сприяє позитивному імпульсу для цін на сиру нафту", - додала вона.

День пам'яті у США у понеділок, як вказано, сигналізує про початок сезону пікового попиту в США, найбільшому у світі споживачі нафти, і збереження скорочення видобутку має підтримати ціни зі зростанням споживання.

"Початкові дані свідчать про те, що відносно велика кількість поїздок у США була здійснена під час Дня пам'яті, традиційного початку водійського сезону. Авіаперевезення також були активними", - сказав Деніел Гайнс, старший стратег із сировинних товарів у ANZ Bank.

Посилення бойових дій у секторі Газа у міру просування ізраїльських танків до серця території Рафаха також надало деяку підтримку цінам на тлі побоювань поширення конфлікту ширше на Близький Схід, ключовий регіон постачання, вказує видання.

Інвестори також стежили за даними щодо запасів сирої нафти в США від Американського інституту нафти, які будуть опубліковані пізніше того ж дня.

Інвестори також очікують даних щодо інфляції в США цього тижня, які можуть вплинути на очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою та вплинути на ціни на нафту.

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