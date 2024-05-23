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У нафтового танкера російського "тіньового флоту" відмовив двигун у турецькій протоці

У нафтового танкера російського "тіньового флоту" відмовив двигун у турецькій протоці

Київ • УНН

 • 40169 перегляди

У російського нафтового танкера під час проходження через турецькі протоки Дарданелли вийшов з ладу двигун, що тимчасово заблокувало морський рух на три години.

У нафтового танкера тіньового флоту, який перевозив російську нафту, відмовив двигун, коли він проходив через турецьку судноплавну протоку Дарданелли, що призвело до тимчасового блокування тут морського судноплавства, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Інцидент за участю Hera 1 стався біля точки входу в протоку на північному заході Туреччини о 6:55 ранку за місцевим часом, внаслідок чого рух у південному напрямку було припинено на три години, доки проводилася рятувальна операція, за словами місцевих суднових агентів.

Рух у південному напрямку відновився о 10 годині ранку за місцевим часом, і зараз танкер поставлено на якірну стоянку. "Однак це нагадування про те, що мільйони барелів російської нафти переміщуються по всьому світу – часто через вузькі морські проходи без ясності щодо того, як вони застраховані", - зауважує видання.

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Судно прямувало у бік Суецького каналу з вантажем близько 730 000 барелів російської нафти, завантаженим у чорноморському порту новоросійськ, як свідчать дані відстеження суден, зібрані агентством Bloomberg. Згідно з інформацією про доставку, отриману агентством Bloomberg, її кінцевим пунктом призначення є Індія.

Його страховик та бенефіціарний власник не вказані у базі даних Міжнародної морської організації, що, як зауважується, відповідає загальноприйнятій ознаці судна "тіньового флоту".

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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