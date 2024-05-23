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Індія та Єгипет стали головними напрямками для експорту російського мазуту морем

Індія та Єгипет стали головними напрямками для експорту російського мазуту морем

Київ • УНН

 • 17063 перегляди

У квітні 2023 року Індія та Єгипет стали основними напрямками експорту російського суднового мазуту: Індія отримала 0,6 млн тонн, а Єгипет - майже 0,5 млн тонн, оскільки російський експорт був перенаправлений після запровадження ембарго ЄС.

російський експорт морського мазуту VGO продуктів впав на 10% до 3,32 мільйона тонн через технічне обслуговування, збої, та зростання атак безпілотниками на 13,6%. Трейдери вказують, що в квітні основними пунктами експорту російського морського мазуту та вакуумного газойлю (VGO) стали Індія та Єгипет.

Пише УНН з посиланням на Reuters.

Після введення Європейським Союзом повного ембарго на російські нафтопродукти у лютому 2023 року, основні обсяги російського мазуту та VGO були пере орієнтовані на інші регіони, переважно в Азію. У квітні 2024 року обсяг прямих поставок цих продуктів з російських портів до Індії зріс до 0,6 мільйона метричних тонн з 0,4 мільйона тонн місяцем раніше.

За даними LSEG та розрахунками Reuters, експорт мазуту до Китаю впав до приблизно 450 000 тонн з 660 000 тонн у березні. Трейдери зазначають, що Китай та Індія використовують імпортований прямогонний мазут та VGO для переробки, замінюючи їм дорожчі сорти нафти, такі як Urals.

У квітні обсяги поставок мазуту до Єгипту значно збільшилися, досягнувши майже 0,5 млн тонн, порівняно з 0,1 млн тонн у попередньому місяці. Всі вантажі були доставлені на термінал в Айн Сухна, як показують дані транспортування.

За інформацією від ринкових аналітиків, трейдери використовують термінал Ain Sukhna для зберігання та змішування мазуту, придбаного для виробництва електроенергії напередодні літнього сезону.

За даними LSEG, у травні з російських портів було відвантажено щонайменше 200 000 тонн мазуту, призначеного для терміналу Айн Сухна.

У квітні обсяг завантажень російського VGO та мазуту до Фуджейри збільшився до приблизно 260 000 тонн, порівняно з 60 000 тонн у березні. Водночас, експорт мазуту з Росії до Сенегалу знизився до близько 100 000 тонн з 310 000 тонн у березні, а поставки до Саудівської Аравії впали до 200 000 тонн з 490 000 тонн, згідно з даними доставок.

Нагадаємо

Держави-члени ЄС ведуть складні переговори щодо нового пакету санкцій проти росії та білорусі, у зв'язку з чим виникають суперечки з приводу можливого включення в санкції російського експорту скрапленого природного газу.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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