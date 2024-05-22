В ЄС, на тлі суперечок, обговорюють санкції проти росії - Politico
Київ • УНН
Держави-члени ЄС ведуть складні переговори щодо нового пакету санкцій проти росії та білорусі, у зв'язку з чим виникають суперечки з приводу можливого включення в санкції російського експорту скрапленого природного газу.
Дипломати країн-членів ЄС продовжують обговорення запланованих санкцій проти рф і білорусі. На сьогоднішній день пакет знаходиться на попередній стадії і поки що викликає суперечки. Про це повідомляє Politico, передає УНН.
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Дипломати країн-членів знову обговорюють плановані санкції проти Росії (і Білорусії). Новий пакет санкцій обговорюється в суперечках, переговори за даними Politico проходять непросто.
Каменем спотикання виступає СПГ. Реекспорт російського скрапленого природного газу є частиною пропозиції, проте такі країни, як Угорщина, його блокують.
Це велике і дуже делікатне питання
Важко прийти до єдиної думки щодо гелію. Газ імпортується лише в невеликих кількостях; прецедентів застосування превентивних санкцій не існує, - акцентує видання.
Країни, які виявляють великий інтерес до СПГ-індустрії, стверджують, що задали "додаткові технічні питання". До них відносяться Іспанія та Бельгія. Інші країни закликають до "оцінки впливу".
Ми вітаємо цю пропозицію. Ми все ще обговорюємо та задаємо питання про можливі наслідки - це абсолютно нормально
Після переговорів, запланованих на сьогодні ввечері, "буде зрозуміло, що в цьому насправді і де червоні лінії. Тому що остання дискусія все ще була дуже не вирішальною", сказав дипломат ЄС.
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