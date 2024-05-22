В ЕС, на фоне споров, обсуждают санкции против россии – Politico

Дипломаты стран-членов ЕС продолжают обсуждение запланированных санкций против рф и беларуси. На сегодняшний день пакет находится на предварительной стадии и пока еще вызывает споры. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

Дипломаты стран-членов вновь обсуждают планируемые санкции против россии (и белоруссии). Новый пакет санкций обсуждается в спорах, переговоры по данным Politico проходят непросто.

Камнем преткновения выступает СПГ. Реэкспорт российского сжиженного природного газа является частью предложения, однако такие страны, как Венгрия, его блокируют.

Это большой и очень деликатный вопрос - сказал POLITICO консультант из Брюсселя, говоривший на условиях анонимности.

Трудно прийти к единому мнению по гелию. Газ импортируется лишь в небольших количествах; Прецедентов применения превентивных санкций не существует, - акцентирует издание.

Страны, которые проявляют большой интерес к СПГ-индустрии, утверждают, что задали "дополнительные технические вопросы". К ним относятся Испания и Бельгия. Другие страны призывают к "оценке воздействия".

Мы приветствуем это предложение. Мы все еще обсуждаем и задаем вопросы о возможных последствиях - это абсолютно нормально - сказал POLITICO второй дипломат ЕС об общем пакете.

После переговоров, запланированных на сегодня вечером, "будет понятно, что в этом на самом деле и где красные линии. Потому что последняя дискуссия все еще была очень нерешающей ", сказал дипломат ЕС.

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