Индия и Египет стали главными направлениями для экспорта российского морского мазута
Киев • УНН
В апреле 2023 года Индия и Египет стали основными направлениями экспорта российского судового мазута: Индия получила 0,6 млн тонн, а Египет - почти 0,5 млн тонн, поскольку российский экспорт был перенаправлен после введения эмбарго ЕС.
российский экспорт морского мазута VGO продуктов упал на 10% до 3,32 миллиона тонн из-за технического обслуживания, сбоев, и рост атак беспилотниками на 13,6%. Трейдеры указывают, что в апреле основными пунктами экспорта российского морского мазута и вакуумного газойля (VGO) стали Индия и Египет.
Пишет УНН со ссылкой на Reuters.
После введения Европейским Союзом полного эмбарго на российские нефтепродукты в феврале 2023 года, основные объемы российского мазута и VGO были переориентированы на другие регионы, преимущественно в Азию. В апреле 2024 года объем прямых поставок этих продуктов из российских портов в Индию вырос до 0,6 миллиона метрических тонн с 0,4 миллиона тонн месяцем ранее.
По данным LSEG и расчетам Reuters, экспорт мазута в Китай упал до примерно 450 000 тонн с 660 000 тонн в марте. Трейдеры отмечают, что Китай и Индия используют импортируемый прямогонный мазут и VGO для переработки, заменяя им дорогие сорта нефти, такие как Urals.
В апреле объемы поставок мазута в Египет значительно увеличились, достигнув почти 0,5 млн тонн, по сравнению с 0,1 млн тонн в предыдущем месяце. Все грузы были доставлены на терминал в Айн Сухна, как показывают данные транспортировки.
По информации от рыночных аналитиков, трейдеры используют терминал Ain Sukhna для хранения и смешивания мазута, приобретенного для производства электроэнергии в преддверии летнего сезона.
По данным LSEG, в мае из российских портов было отгружено не менее 200 000 тонн мазута, предназначенного для терминала Айн Сухна.
В апреле объем загрузок российского VGO и мазута в Фуджейру увеличился до примерно 260 000 тонн по сравнению с 60 000 тонн в марте. В то же время, экспорт мазута из России в Сенегал снизился до около 100 000 тонн с 310 000 тонн в марте, а поставки в Саудовскую Аравию упали до 200 000 тонн с 490 000 тонн, согласно данным поставок.
Напомним,
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