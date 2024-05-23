У нефтяного танкера российского «теневого флота» отказал двигатель в турецком проливе

У нефтяного танкера теневого флота, который перевозил российскую нефть, отказал двигатель, когда он проходил через турецкий судоходный пролив Дарданеллы, что привело к временному блокированию здесь морского судоходства, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Инцидент с участием Hera 1 произошел у точки входа в пролив на северо-западе Турции в 6:55 утра по местному времени, в результате чего движение в южном направлении было приостановлено на три часа, пока проводилась спасательная операция, по словам местных судовых агентов.

Движение в южном направлении возобновилось в 10 часов утра по местному времени, и сейчас танкер поставлен на якорную стоянку. "Однако это напоминание о том, что миллионы баррелей российской нефти перемещаются по всему миру - часто через узкие морские проходы без ясности относительно того, как они застрахованы", - отмечает издание.

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Судно направлялось в сторону Суэцкого канала с грузом около 730 000 баррелей российской нефти, загруженным в черноморском порту новороссийск, как свидетельствуют данные отслеживания судов, собранные агентством Bloomberg. Согласно информации о доставке, полученной агентством Bloomberg, ее конечным пунктом назначения является Индия.

Его страховщик и бенефициарный владелец не указаны в базе данных Международной морской организации, что, как отмечается, соответствует общепринятому признаку судна "теневого флота".

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