В ЕС сохраняются разногласия по поводу санкций в отношении "теневого флота" москвы, три страны против - FT

В столицах стран ЕС надеются на достижение соглашения по следующему пакету санкций против россии в течение ближайших нескольких недель, даже несмотря на то, что сохраняются разногласия относительно мер, направленных против так называемого "теневого флота" москвы, состоящего из едва законных нефтяных танкеров, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Страны ЕС согласовали 13 пакетов санкций против россии после полномасштабного вторжения рф в Украину в феврале 2022 года. Эти меры должны усилить экономическое давление на владимира путина, сократить финансирование его вооруженных сил и заставить его отказаться от войны.

"Послы стран-членов ЕС вчера обсудили новый проект предложенных мер, которые также включают запрет на реэкспорт российского СПГ - впервые ЕС официально нацелился на российские газовые продукты - и один человек, который информировал о встрече, описал это как шаг вперед", - пишет издание.

Два человека, информированных о ходе обсуждений, заявили, что "существуют разногласия в масштабах мер, но нет идеологической оппозиции или бескомпромиссных красных линий".

"Самый большой вопрос касается ужесточения санкций против танкеров, которые россия использует для перевозки сырой нефти с непроверенной страховкой и неясной структурой собственности", - указывает издание.

Как сообщается, "такие страны, как Греция, Кипр и Мальта, выступили против таких мер, утверждая, что они просто приведут к тому, что операторы судов предпримут еще более непрозрачные шаги, чтобы скрыть свой флот, и в конечном итоге повысят риск крупной морской катастрофы, таким образом, потенциально нанесут ущерб судоходству в более широком плане".

В предложенный пакет, как указано, также включены индивидуальные санкции в отношении более чем 100 лиц, причастных к депортации украинцев с оккупированных территорий и производства оружия, а также меры по борьбе с обходом санкций, направленные на закрытие лазеек в существующих санкциях.

В ЕС, на фоне споров, обсуждают санкции против россии – Politico