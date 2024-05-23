У ЄС зберігаються розбіжності стосовно санкцій щодо "тіньового флоту" москви, три країни проти - FT
Київ • УНН
Країни ЄС мають намір протягом декількох тижнів досягти згоди щодо наступного пакету санкцій проти росії, спрямованих на «тіньовий флот» нафтових танкерів москви, заборону реекспорту російського скрапленого газу та запровадження індивідуальних санкцій проти понад 100 осіб, причетних до депортації українців та виробництва зброї.
У столицях країн ЄС сподіваються на досягнення угоди щодо наступного пакету санкцій проти росії протягом найближчих кількох тижнів, навіть попри те, що зберігаються розбіжності щодо заходів, спрямованих проти так званого "тіньового флоту" москви, що складається з ледве законних нафтових танкерів, повідомляє Financial Times, пише УНН.
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Країни ЄС погодили 13 пакетів санкцій проти росії після повномасштабного вторгнення рф в Україну у лютому 2022 року. Ці заходи мають посилити економічний тиск на володимира путіна, скоротити фінансування його збройних сил і змусити його відмовитися від війни.
"Посли країн-членів ЄС вчора обговорили новий проект запропонованих заходів, які також включають заборону на реекспорт російського СПГ - вперше ЄС офіційно націлився на російські газові продукти - і одна людина, яка інформувала про зустріч, описала це як крок вперед", - пише видання.
Двоє людей, поінформованих про перебіг обговорень, заявили, що "існують розбіжності в масштабах заходів, але немає ідеологічної опозиції чи безкомпромісних червоних ліній".
"Найбільше питання стосується посилення санкцій проти танкерів, які росія використовує для перевезення сирої нафти з неперевіреною страховкою та неясною структурою власності", - вказує видання.
Як повідомляється, "такі країни, як Греція, Кіпр і Мальта, виступили проти таких заходів, стверджуючи, що вони просто призведуть до того, що оператори суден зроблять ще більш непрозорі кроки, щоб приховати свій флот, і зрештою підвищать ризик великої морської катастрофи, таким чином, потенційно завдадуть шкоди судноплавству у ширшому плані".
До запропонованого пакету, як вказано, також включено індивідуальні санкції щодо більш ніж 100 осіб, причетних до депортації українців з окупованих територій та виробництва зброї, а також заходи щодо боротьби з обходом санкцій, спрямовані на закриття лазівок в існуючих санкціях.
В ЄС, на тлі суперечок, обговорюють санкції проти росії - Politico22.05.24, 16:29 • 17434 перегляди