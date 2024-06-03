Украина разрешила использовать немецкие комплексы Patriot против российских самолетов в воздушном пространстве России

В рамках предоставленного Берлином разрешения на удары по РФ Украина теоретически может сбивать авиацию оккупантов в воздушном пространстве России немецкими системами противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил глава Специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг, пишет Tagesschau, передает УНН.

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С пятницы, 31 мая, стало понятно, что Украине разрешено использовать в ограниченном объеме оружие Берлина по территории России. Как отметил Фройдинг, это возможно, например, для системы Patriot, но остается неясным, произошло ли это уже.

Вполне возможно, что системы Patriot теперь также будут использоваться в районе Харькова, и они отлично подходят для борьбы с российской авиацией, которая может разворачивать страшные барражирующие бомбы генерал-майор Кристиан Фройдинг

Однако Фройдинг подчеркнул, что тактическое использование систем является исключительной ответственностью украинских военных: "вы можете использовать их в рамках международного права. Мы очень уверены, что украинцы не только будут придерживаться его, но и будут делать это с большим тактическим мастерством и преуспеют".

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