Україна дозволила використовувати німецькі комплекси Patriot проти російських літаків у повітряному просторі Росії
Київ • УНН
Україна теоретично може збити російський літак у повітряному просторі Росії за допомогою німецьких систем ППО Patriot в рамках виданого Берліном дозволу на нанесення ударів по Росії.
В межах наданого Берліном дозволу на удари по РФ Україна теоретично може збивати авіацію окупантів у повітряному просторі Росії німецькими системами протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг, пише Tagesschau, передає УНН.
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З п'ятниці, 31 травня, стало зрозуміло, що Україні дозволено використовувати в обмеженому обсязі зброю Берліна по території Росії. Як зазначив Фройдінг, це можливо, наприклад, для системи Patriot, але залишається незрозумілим, чи це вже сталося.
Цілком можливо, що системи Patriot тепер також будуть використовуватися в районі Харкова, і вони чудово підходять для боротьби з російською авіацією, яка може розгортати страшні баражуючі бомби
Однак Фройдінг наголосив, що тактичне використання систем є виключною відповідальністю українських військових: "Ви можете використовувати їх у межах міжнародного права. Ми маємо велику впевненість, що українці не лише дотримуватимуться його, але й робитимуть це з великою тактичною майстерністю і досягнуть успіху".
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