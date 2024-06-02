На президентських виборах в Ісландії перемогла Халла Томасдоттір
Київ • УНН
Халла Томасдоттір, підприємець і колишній директор компанії Річарда Бренсона, перемогла на президентських виборах в Ісландії, набравши 34,1% голосів, ставши другою жінкою-президентом країни.
Президентом Ісландії стала підприємиця та колишня директорка компанії Річарда Бренсона Халла Томасдоттір. Вона набрала 34,1% голосів при явці понад 80%, повідомляє телерадіокомпанія Ісландії RUV, передає УНН.
Деталі
Вона вступить на посаду 1 серпня і стане другою жінкою-президентом в Ісландії.
На другому місці з 25,2% голосів розташувалася колишня прем'єр-міністр країни Катрін Якобсдоттір. На третьому місці - дослідник Арктики Халла Хрунд Логадоттир, має 15,7% голосів. За президентське крісло в Ісландії боролися 12 кандидатів, половина з яких — жінки.
Дорогі ісландці. Я смиренно стою перед вами з серцем, сповненим щирої подяки
Доповнення
Томасдоттір 55 років. Вона народилася в Ісландії в сім'ї психотерапевта та сантехніка. Закінчила Обернський університет Монтгомері (штат Алабама, США), здобувши ступінь бакалавра ділового адміністрування. Потім здобула ступінь MBA у Школі глобального менеджменту Thunderbird в Аризоні. У 2016 році Халла Томасдоттір вже балотувалася на виборах президента, посівши друге місце.
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