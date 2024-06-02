На президентских выборах в Исландии одержала победу Халла Томасдоттир
Киев • УНН
Халла Томасдоттир, предприниматель и бывший директор компании Ричарда Брэнсона, одержала победу на президентских выборах в Исландии, набрав 34,1% голосов, став второй женщиной-президентом страны.
Президентом Исландии стала предпринимательница и бывший директор компании Ричарда Брэнсона Халла Томасдоттир. Она набрала 34,1% голосов при явке более 80%, сообщает телерадиокомпания Исландии RUV, передает УНН.
детали
Она вступит в должность 1 августа и станет второй женщиной-президентом в Исландии.
На втором месте с 25,2% голосов расположилась бывшая премьер-министр страны Катрин Якобсдоттир. На третьем месте - исследователь Арктики Алла Хрунд Логадоттир, имеет 15,7% голосов. За президентское кресло в Исландии боролись 12 кандидатов, половина из которых — женщины.
Дорогие исландцы. Я смиренно стою перед вами с сердцем, полным искренней благодарности
Дополнение
Томасдоттир 55 лет. Она родилась в Исландии в семье психотерапевта и сантехника. Окончила Обернский университет Монтгомери (штат Алабама, США), получив степень бакалавра делового администрирования. Затем она получила степень MBA в школе глобального менеджмента Thunderbird в Аризоне. В 2016 году Халла Томасдоттир уже баллотировалась на президентских выборах, заняв второе место.
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