На президентских выборах в Исландии одержала победу Халла Томасдоттир

Президентом Исландии стала предпринимательница и бывший директор компании Ричарда Брэнсона Халла Томасдоттир. Она набрала 34,1% голосов при явке более 80%, сообщает телерадиокомпания Исландии RUV, передает УНН.

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Она вступит в должность 1 августа и станет второй женщиной-президентом в Исландии.

На втором месте с 25,2% голосов расположилась бывшая премьер-министр страны Катрин Якобсдоттир. На третьем месте - исследователь Арктики Алла Хрунд Логадоттир, имеет 15,7% голосов. За президентское кресло в Исландии боролись 12 кандидатов, половина из которых — женщины.

Дорогие исландцы. Я смиренно стою перед вами с сердцем, полным искренней благодарности сказала Халла Томасдоттир, обращаясь к гражданам по итогам выборов.

Дополнение

Томасдоттир 55 лет. Она родилась в Исландии в семье психотерапевта и сантехника. Окончила Обернский университет Монтгомери (штат Алабама, США), получив степень бакалавра делового администрирования. Затем она получила степень MBA в школе глобального менеджмента Thunderbird в Аризоне. В 2016 году Халла Томасдоттир уже баллотировалась на президентских выборах, заняв второе место.

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