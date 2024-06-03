Во Франции предложили ввести уголовное наказание за порчу картин

Министр культуры Франции Рашида Дати обратилась к министру юстиции страны Эрику Дюпону-Моретте с просьбой ввести уголовную ответственность для участников протестных акций в музеях за порчу картин и других предметов искусства. Об этом сообщает Le Figaro, передает УНН.

детали

"Эта порча искусства преступниками не может быть ничем оправданным. Этому надо положить конец! - Приводит издание слова министра.

Глава Минкульта добавила, что обратилась к министру юстиции, "чтобы была введена уголовная ответственность, адаптированная под эту новую форму преступности, которая посягает на благороднейшую составляющую нашего единства-на культуру",

Дополнение

Дате на правила обращения после того, как в парижском музее Орси активистка группы Riposte Alimentaire ("пищевое возмездие") заклеила картину "Маки" импрессиониста Клода Моне отрывком клеенки.

Девушка была одета в футболку с надписью "+4 градуса - это ад". В Riposte Alimentaire пояснили, что активистка представила "кошмарную версию изображения макового поля в 2100 году, разрушенного пожарами и засухами".

Руководство музея провело проверку, по итогам которой на картине не было найдено повреждений. На активистку решили подать жалобу, передавало AFP.

В Лондоне задержали мужчину, причастного к краже картины Бэнкси