У Франції запропонували запровадити кримінальне покарання за псування картин
Київ • УНН
Активіст групи Riposte Alimentaire приклеїв шматочок клейонки до картини Клода Моне "Макі" в музеї Орсе в Парижі на знак протесту проти зміни клімату, що спонукало міністра культури Франції закликати до кримінального покарання за пошкодження творів мистецтва під час акцій протесту.
Міністр культури Франції Рашида Даті звернулася до міністра юстиції країни Еріка Дюпона-Моретті з проханням запровадити кримінальну відповідальність для учасників протестних акцій у музеях за псування картин та інших предметів мистецтва. Про це повідомляє Le Figaro, передає УНН.
Деталі
"Це псування мистецтва злочинцями не може бути нічим виправданим. Цьому треба покласти край! - Наводить видання слова міністра.
Глава Мінкульту додала, що звернулася до міністра юстиції, "щоб було запроваджено кримінальну відповідальність, адаптовану під цю нову форму злочинності, яка зазіхає на найблагороднішу складову нашої єдності — на культуру",
Доповнення
Даті направила звернення після того, як у паризькому музеї Орсі активістка групи Riposte Alimentaire ("Харчова відплата") заклеїла картину "Маки" імпресіоніста Клода Моне уривком клейонки.
Дівчина була одягнена у футболку з написом "+4 градуси - це пекло". У Riposte Alimentaire пояснили, що активістка представила "кошмарну версію зображення макового поля у 2100 році, зруйнованого пожежами та посухами".
Керівництво музею провело перевірку, за підсумками якої на картині не було знайдено пошкоджень. На активістку вирішили подати скаргу, передавало AFP.
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