В Лондоне задержали мужчину, причастного к краже картины Бэнкси

Полиция Лондона заявила о задержании одного из местных жителей из местных жителей по подозрению в краже новой картины знаменитого британского уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

В связи с инцидентом задержан один мужчину, подозреваемого в краже и причинении ущерба. Он остается под стражей заявили в полиции.

Ранее правоохранители сообщили, что получили информацию о похищенном дорожном знаке в пятницу и сразу начали расследование. Заместитель председателя совета Саутварка Жасмин Али заявила, что осуждает кражу произведения искусства и просит как можно быстрее найти злоумышленника, добавив, что каждый должен насладиться "блестящей работой Бэнкси".

Антивоенную работу Бэнкси в Лондоне похитили менее чем через час после подтверждения авторства