Антивоенную работу Бэнкси в Лондоне похитили менее чем через час после подтверждения авторства

В южном Лондоне неизвестные мужчины похитили антивоенную работу самого известного уличного художник в мире Бэнкси. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

В сообщении говорится, что двое мужчин фактически украли произведение, созданное самым известным в мире уличным художником Бэнкси. Это был автомобильный знак "Стоп" с тремя беспилотниками, напоминающими об ударах по Украине.

Подлинность инсталляции художник подтвердил в пятницу днем, после чего менее чем через час произошла кража.

Лондонская полиция заявила, что расследование инцидента не ведется, поскольку никто из владельцев произведения искусства не заявил о краже.

Один из очевидцев рассказал, что злоумышленник в какой-то момент упал с велосипеда, служившего ему подставкой, а затем вернулся с шуруповертом, с помощью которого смог открепить знак.

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