Саудовская Аравия не будет участвовать в саммите мира в Швейцарии

Саудовская Аравия отказалась участвовать в украинском саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на DPA, передает УНН.

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В дипломатических кругах в Эр-Рияде заявили, что причиной соответствующего решения стало якобы то, что на нем не будет присутствовать Россия.

Зато официального подтверждения решения Саудовской Аравии пока нет.

Контекст

26 февраля Швейцария заявила о намерении до лета провести саммит по миру в Украине. В Кремле сказали, что организовывать такое мероприятие без РФ "несерьезно и даже смешно".

На саммите мира планируют выработать общую переговорную позицию Украины, которую передадут высшему руководству России, об этом заявил спикер президента Украины Сергей Никифоров.

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