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Саудовская Аравия не будет участвовать в саммите мира в Швейцарии
Саудовская Аравия отказалась участвовать в украинском мирном саммите в Швейцарии 15-16 июня якобы из-за отсутствия России.
Зеленский поздравил Галлу Томасдоттир с победой на выборах президента Исландии
Зеленский поздравил Халлу Томасдоттир с победой на президентских выборах в Исландии и выразил надежду на укрепление украинско-исландского сотрудничества и обеспечение мира в Европе и за ее пределами.
Дефицит электроэнергии на этой неделе вернется-Кудрицкий
На следующей неделе в Украине возобновится дефицит электроэнергии из-за плановых ремонтных работ на атомных электростанциях, последствий недавних обстрелов и увеличения потребления из-за повышения температуры, что приведет к ожидаемым перебоям в подаче электроэнергии в течение дня.
КНДР временно остановили запуск мусора на территорию Южной Кореи
Северная Корея временно приостановила запуск воздушных шаров, наполненных мусором и экскрементами, в Южную Корею в качестве контрмеры, но предупредила, что может возобновить кампанию, если с юга будут рассылаться антисеверокорейские листовки.
россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий Сумской области
Россияне совершили 19 нападений на приграничные территории и населенные пункты Сумской области, при этом в нескольких населенных пунктах было зафиксировано 46 взрывов.
На президентских выборах в Исландии одержала победу Халла Томасдоттир
Халла Томасдоттир, предприниматель и бывший директор компании Ричарда Брэнсона, одержала победу на президентских выборах в Исландии, набрав 34,1% голосов, став второй женщиной-президентом страны.
Омбудсмен обратился к ООН и Красному Кресту относительно новых фактов издевательств над украинскими пленными
Омбудсмен обратилась к ООН и Красному Кресту с просьбой задокументировать факты издевательств и жестокого обращения с украинскими военнопленными со стороны российских военных на Харьковском направлении, что нарушает Женевские конвенции.
ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года
Страны ОПЕК + договорились продлить большую часть своих сокращений добычи нефти до 2025 года, постепенно сворачивая их, чтобы поддержать рынок на фоне медленного роста мирового спроса.
Франція дозволила Україні бити далекобійними ракетами Scalp по РФ-BBC
Франция и Великобритания позволили Украине наносить удары по российским военным объектам на территории России крылатыми ракетами большой дальности "Скальп"/"Штормовая тень", что позволило наносить удары по аэродромам в приграничных регионах, таких как Курск и Белгород.
ANSA: Зеленский примет участие в саммите G7
Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 в Апулии, Италия, что подтвердила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони.