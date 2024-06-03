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Саудівська Аравія не братиме участь у Саміті миру у Швейцарії

Саудівська Аравія не братиме участь у Саміті миру у Швейцарії

Київ • УНН

 • 24275 перегляди

Саудівська Аравія відмовилася брати участь в українському мирному саміті в Швейцарії 15-16 червня нібито через відсутність Росії.

Саудівська Аравія відмовилася брати участь в українському Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Про це повідомляє Bild із посиланням на DPA, передає УНН.

Деталі

У дипломатичних колах в Ер-Ріяді заявили, що причиною відповідного рішення стало нібито те, що на ньому не буде присутня Росія.

Натомість офіційного підтвердження рішення Саудівської Аравії наразі немає.

Контекст

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, про це заявив речник президента України Сергій Никифоров.

Політолог про вимогу Китаю для участі в Саміті миру: присутність рф спотворить всю ідею31.05.24, 15:59 • 163650 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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