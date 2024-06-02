россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий Сумской области

На Киевщине из-за непогоды более 8,3 тыс. семей остались без света

В Киевской области из-за непогоды без электричества остались более 8,3 тыс. семей, при этом больше всего отключений зафиксировано в Бучанском, Обуховском и Вышгородском районах.