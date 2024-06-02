росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій Сумської області
Київ • УНН
Росіяни здійснили 19 нападів на прикордонні території та населені пункти Сумської області, при цьому в кількох населених пунктах було зафіксовано 46 вибухів.
Протягом неділі, 2 червня, росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Миропільська, Хотінська, Білопільська, Миколаївська, Краснопільська, Шосткинська, Есманьська, Шалигинська, Новослобідська, Великописарівська громади.
- Миропільська громада: здійснено артилерійські обстріли (2 вибухи).
- Хотінська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.
- Білопільська громада: росіяни завдали ударів з використанням БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух), мінометів (13 вибухів), артилерії (7 вибухів) та скинули з БпЛА вибухові пристрої (3 вибухи).
- Миколаївська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (2 вибухи).
- Краснопільська громада: був обстріл з мінометів (2 вибухи).
- Шосткинська громада: здійснено обстріл касетними боєприпасами (2 вибухи).
- Есманьська громада: зафіксовано мінометні обстріли (2 вибухи).
- Шалигинська громада: завдано удар з використанням БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи).
- Великописарівська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи).
- Новослобідська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.
Російські окупанти 21 раз обстріляли прикордоння Чернігівщини на Сумщини: 75 вибухів31.05.24, 10:00 • 23835 переглядiв