В восточных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики

Зеленский поздравил Галлу Томасдоттир с победой на выборах президента Исландии

Зеленский поздравил Халлу Томасдоттир с победой на президентских выборах в Исландии и выразил надежду на укрепление украинско-исландского сотрудничества и обеспечение мира в Европе и за ее пределами.