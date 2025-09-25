$41.410.03
В Европе опасаются, что Трамп с новой риторикой по Украине готовится переложить вину - FT

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Европейские чиновники опасаются, что новая риторика президента США Дональда Трампа по Украине имеет целью переложить вину на Европу. Трамп призывает ЕС к более жестким санкциям против России и пошлинам на Китай и Индию, что европейцы считают невыполнимым.

В Европе опасаются, что Трамп с новой риторикой по Украине готовится переложить вину - FT

Европейские официальные лица опасаются, что последняя риторика президента США Дональда Трампа в отношении Украины "имеет целью поставить перед ними невыполнимую миссию", которая позволит американскому лидеру "переложить вину с Вашингтона, если Киев потерпит неудачу в войне или ему не хватит денег", сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, "после месяцев давления на Украину, чтобы она урегулировала ситуацию с москвой и отказалась от оккупированной россией территории", президент США во вторник ошеломил европейские столицы, заявив в социальных сетях, что Киев может "бороться и отбить" все свои земли "с помощью ЕС".

Хотя новая позиция Трампа была одобрена в некоторых кругах, несколько европейских чиновников "пришли к выводу, что он перекладывает на них ответственность за оборону Украины с ожиданиями, которые Европе будет трудно выполнить".

Трамп также занял более жесткую позицию в отношении санкций, призывая ЕС прекратить закупки российской нефти и ввести пошлины Китаю и Индии - шаги, которые венгерский союзник Трампа Виктор Орбан давно заявлял, что заблокирует, отмечает издание.

Трамп обвинил Европу в недостаточной жесткости в отношении санкций против России15.09.25, 07:34 • 4214 просмотров

"Это начало игры в обвинения", - сказал один чиновник о резкой смене взглядов Трампа, добавив, что "США знали, что пошлины в отношении Китая и Индии будут невозможными" для принятия в ЕС.

Трамп "строит съездную площадку", чтобы иметь возможность обвинять Европу, когда и если ему это нужно, сказал помощник европейского правительства. Изменение было "поразительным" и "в целом хорошим", но Трамп "установил очень высокую планку", отметил немецкий чиновник.

Трамп перекладывает ответственность за войну в Украине на Европу и НАТО - The Telegraph24.09.25, 13:22 • 11804 просмотра

"Трамп хочет избежать того, чтобы после девяти месяцев у власти эта война стала и его войной", а не просто "войной Байдена", сказал Карло Масала, профессор международных отношений Мюнхенского университета Бундесвера.

Один европейский чиновник указал на подпись Трампа "Удачи всем!" под его постом в Truth Social как на равносильную передаточной записке.

Другой европейский чиновник сказал: "Все видят, что он отказывается от участия".

Германия призывает Европу усилить поддержку Украины после изменений в заявлениях Трампа24.09.25, 14:45 • 2736 просмотров

После двусторонней встречи с Трампом в Нью-Йорке во вторник президент Франции Эммануэль Макрон придал более позитивный оттенок заявлению президента США, назвав его "очень правильным".

"Если мы полностью поддержим Украину в этой ситуации, российская экономика страдает, поэтому есть возможность для хорошего будущего", - добавил Макрон.

"Но лидеры ЕС пришли к выводу, что Трамп больше не является надежным союзником", сообщили чиновники.

Тон Трампа в отношении конфликта изменился с момента его возвращения в Белый дом в январе. После столкновения с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в феврале он смягчил свой подход к Украине. Во вторник он назвал украинского лидера "храбрым человеком".

Украина нашла формат общения с США: Стефанишина прокомментировала встречу Зеленского и Трампа24.09.25, 16:26 • 3196 просмотров

Президент США также "разочаровался своей неспособностью закончить войну и с владимиром путиным, сказав российскому президенту, что он должен участвовать в мирных переговорах, иначе столкнется с последствиями".

После саммита на Аляске с путиным Трамп усилил давление на европейские страны, чтобы те взяли на себя ответственность за прекращение конфликта.

Сергей Кислица, первый заместитель министра иностранных дел Украины, заявил Financial Times в среду в Киеве, что замечания Трампа в отношении Украины "не были спонтанным эмоциональным всплеском".

"Они возникли в результате длительных, многоуровневых дискуссий с Украиной, европейскими партнерами и американскими чиновниками" в течение нескольких недель, сказал Кислица, который был в Овальном кабинете с Зеленским и Трампом во время их последней встречи.

"Они возникли в результате того, что [Трампу] была предоставлена разведывательная информация", а также советы от его главных советников, добавил он. Кислица не согласился с утверждением некоторых европейских чиновников о том, что президент США отступает от Украины и выдвигает им невозможные условия. Он сказал, что Трамп высказал весомое мнение. "Европейцы могут сделать больше и должны делать больше", - сказал он, ссылаясь на некоторых членов ЕС, которые до сих пор покупают нефть и газ у россии.

Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США24.09.25, 13:07 • 23119 просмотров

В последние недели президент США сосредоточился на экспорте российских энергоносителей в Европу. Хотя они резко упали после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, Венгрия и Словакия продолжают импортировать российскую нефть, тогда как Франция, Испания, Бельгия и Нидерланды покупают российский сжиженный природный газ.

В своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН во вторник Трамп заявил, что готов ввести "мощные пошлины", которые могли бы "остановить кровопролитие" в Украине, но только при условии, что страны Европы будут готовы ввести такие же меры. "Они покупают нефть и газ у россии, одновременно воюя с россией, - сказал Трамп. - Это позор".

Он не привел подробностей относительно того, какими будут эти меры. Но в начале этого месяца он призвал ЕС ввести пошлины до 100 процентов на Индию и Китай – крупнейших потребителей энергии россии – просьба, которую Брюссель воспринял как невыполнимую. Европейские чиновники с трудом верили, что Трамп выполнит свои обязательства, если они введут высокие пошлины на Пекин и Нью-Дели, сказала Лиана Фикс, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям. "Они не верят, что Трамп последует этому примеру, - сказала Фикс. - Он ненадежен в этом вопросе".

В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию19.09.25, 15:00 • 42134 просмотра

Юлия Шрамко

