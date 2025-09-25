У Європі побоюються, що Трамп при новій риториці щодо України готується перекласти провину - FT
Київ • УНН
Європейські чиновники побоюються, що нова риторика президента США Дональда Трампа щодо України має на меті перекласти провину на Європу. Трамп закликає ЄС до жорсткіших санкцій проти росії та мит на Китай та Індію, що європейці вважають нездійсненним.
Європейські офіційні особи побоюються, що остання риторика президента США Дональда Трампа щодо України "має на меті поставити перед ними нездійсненну місію", яка дозволить американському лідеру "перекласти провину з Вашингтона, якщо Київ зазнає невдачі у війні або йому не вистачить грошей", повідомляє Financial Times, пише УНН.
Деталі
Як пише видання, "після місяців тиску на Україну, щоб вона врегулювала ситуацію з москвою та відмовилася від окупованої росією території", президент США у вівторок приголомшив європейські столиці, заявивши в соціальних мережах, що Київ може "боротися і відбити" всі свої землі "за допомогою ЄС".
Хоча нова позиція Трампа була схвалена в деяких колах, кілька європейських чиновників "дійшли висновку, що він перекладає на них відповідальність за оборону України з очікуваннями, які Європі буде важко виконати".
Трамп також зайняв жорсткішу позицію щодо санкцій, закликаючи ЄС припинити закупівлі російської нафти та завдати мит Китаю та Індії - кроки, які угорський союзник Трампа Віктор Орбан давно заявляв, що заблокує, зазначає видання.
"Це початок гри у звинувачення", - сказав один чиновник про різку зміну поглядів Трампа, додавши, що "США знали, що мита щодо Китаю та Індії будуть неможливими" для прийняття у ЄС.
Трамп "будує з'їзний майданчик", щоб мати змогу звинувачувати Європу, коли і якщо йому це потрібно, сказав помічник європейського уряду. Зміна була "вражаючою" та "загалом хорошою", але Трамп "встановив дуже високу планку", зазначив німецький чиновник.
"Трамп хоче уникнути того, щоб після дев'яти місяців при владі ця війна стала і його війною", а не просто "війною Байдена", сказав Карло Масала, професор міжнародних відносин Мюнхенського університету Бундесверу.
Один європейський чиновник вказав на підпис Трампа "Удачі всім!" під його постом у Truth Social як на рівносильну передавальній записці.
Інший європейський чиновник сказав: "Усі бачать, що він відмовляється від участі".
Після двосторонньої зустрічі з Трампом у Нью-Йорку у вівторок президент Франції Еммануель Макрон надав більш позитивного відтінку заяві президента США, назвавши її "дуже правильною".
"Якщо ми повністю підтримаємо Україну в цій ситуації, російська економіка страждає, тому є можливість для гарного майбутнього", - додав Макрон.
"Але лідери ЄС дійшли висновку, що Трамп більше не є надійним союзником", повідомили чиновники.
Тон Трампа щодо конфлікту змінився з моменту його повернення до Білого дому в січні. Після зіткнення з Президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті в лютому він пом'якшив свій підхід до України. У вівторок він назвав українського лідера "хороброю людиною".
Президент США також "розчарувався своєю нездатністю закінчити війну та з володимиром путіним, сказавши російському президенту, що він повинен брати участь у мирних переговорах, інакше зіткнеться з наслідками".
Після саміту на Алясці з путіним Трамп посилив тиск на європейські країни, щоб ті взяли на себе відповідальність за припинення конфлікту.
Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ України, заявив Financial Times у середу в Києві, що зауваження Трампа щодо України "не були спонтанним емоційним спалахом".
"Вони виникли в результаті тривалих, багаторівневих дискусій з Україною, європейськими партнерами та американськими чиновниками" протягом кількох тижнів, сказав Кислиця, який був в Овальному кабінеті з Зеленським та Трампом під час їхньої останньої зустрічі.
"Вони виникли в результаті того, що [Трампу] було надано розвідувальну інформацію", а також поради від його головних радників, додав він. Кислиця не погодився з твердженням деяких європейських чиновників про те, що президент США відступає від України та висуває їм неможливі умови. Він сказав, що Трамп висловив вагому думку. "Європейці можуть зробити більше і повинні робити більше", - сказав він, посилаючись на деяких членів ЄС, які досі купують нафту та газ у росії.
Останніми тижнями президент США зосередився на експорті російських енергоносіїв до Європи. Хоча вони різко впали після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, Угорщина та Словаччина продовжують імпортувати російську нафту, тоді як Франція, Іспанія, Бельгія та Нідерланди купують російський скраплений природний газ.
У своєму зверненні до Генеральної Асамблеї ООН у вівторок Трамп заявив, що готовий запровадити "потужні мита", які могли б "зупинити кровопролиття" в Україні, але лише за умови, що країни Європи будуть готові запровадити такі ж заходи. "Вони купують нафту та газ у росії, водночас воюючи з росією, - сказав Трамп. - Це соромно".
Він не навів подробиць щодо того, якими будуть ці заходи. Але на початку цього місяця він закликав ЄС запровадити мита до 100 відсотків на Індію та Китай – найбільших споживачів енергії росії – прохання, яке Брюссель сприйняв як нездійсненну. Європейські чиновники насилу вірили, що Трамп виконає свої зобов'язання, якщо вони запровадять високі мита на Пекін та Нью-Делі, сказала Ліана Фікс, старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин. "Вони не вірять, що Трамп наслідуватиме цей приклад, - сказала Фікс. - Він ненадійний у цьому питанні".
